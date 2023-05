"Navighiamo verso la verità, nessuno sarà più invisibile" oggi una conferenza allo Sporting di Trani

Si terrà oggi, giovedì 18 maggio alle ore 18 nel Salone dello Sporting club in via Astor Piazzolla, una conferenza con dibattito e testimonianze sul tema: Effetti avversi - Medicina: 3 anni di Scienza o di Fede? Prenderanno parte all'evento, tra gli altri: Erich Grimaldi, Segretario Nazionale UCDL e Presidente TDC19 e avvocato; Gianni Grilli, noto medico tranese, specialista in Igiene e Medicina preventiva; il senatore Lello Ciampolillo; lo psicologo Vincenzo Miranda e Ciro Silvestri, Segretario Nazionale vicario FISI. Modererá il dibattito Paolo Loporchio.