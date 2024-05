Anche i Boomdabash per la festa dei 50 anni del Gruppo Megamark: oltre 7.500 i partecipanti, tra collaboratori e le loro famiglie

"Occorre maggiore sensibilità e spinta emotiva nel mondo del lavoro, non si fa business se non c'è un innamoramento della persona che lavora verso l'azienda: l'azienda necessita di amore dai propri collaboratori e questi hanno bisogno di attenzioni da parte dell'azienda verso di loro. È da questo abbraccio che nasce il desiderio di lavorare oltre che il piacere di contribuire all'economia del territorio". A dirlo il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, fondatore e presidente del Gruppo Megamark di Trani, durante il family day organizzato in Fiera del Levante per festeggiare i 50 anni di attività, a cui hanno partecipato oltre 7.500 persone tra collaboratori del gruppo e le loro famiglie. La SuperMegaFesta – ideata come una festa patronale con street food di tipicità gastronomiche di diverse regioni - è concisa con la tradizionale chiusura di tutti i supermercati di proprietà del Gruppo Megamark nel giorno della Festa del Lavoro."Mettere i nostri meravigliosi collaboratori al centro è un doveroso riconoscimento per il grande apporto che ogni giorno danno nell'incredibile percorso che il nostro gruppo sta compiendo – ha aggiunto il cavalier Pomarico -. Mai avrei pensato di incontrare a un evento aziendale quasi ottomila persone; è stata una cosa meravigliosa, il più bel regalo che mi si potesse fare. Abbiamo trasformato la Festa del Lavoro in quella della famiglia: un buon lavoro è il presupposto per creare una famiglia e una famiglia crea le condizioni ideali per affrontare il lavoro".All'inizio della festa i collaboratori di Megamark hanno donato al cavalier Pomarico, festeggiato per l'ottantesimo compleanno appena trascorso, una scultura luminosa di oltre 15 metri quadrati realizzata dall'artista pavese Marco Lodola: l'opera, che rappresenta una donna intenta a fare la spesa, sarà posizionata nei prossimi giorni davanti agli uffici della nuova sede del Gruppo.L'evento, durante il quale si sono alternati sul palco numerosi artisti, tra cui la trasformista francese Léa Kyle, il duo comico milanese Ale e Franz e la band salentina Boomdabash, è stata l'occasione per rievocare la nascita dell'impresa nel 1974, l'apertura del primo supermercato a Barletta nel 1975, l'avvio negli anni '80 della rete in franchising e l'espansione nel sud Italia del gruppo, che oggi si avvale del lavoro di oltre 5.500 persone. Nell'area food, allestita con stand e truck food in perfetto stile festa patronale, gli ospiti hanno potuto degustare i panini degli influencer Donato 'con mollica o senza' o la mortadella di The king of mortadella, solo per citarne alcuni.Oggi il Gruppo Megamark è la realtà leader del Mezzogiorno nel settore della distribuzione organizzata con quasi 600 punti vendita A&O, Dok, Famila e Sole 365 presenti in Puglia, Basilicata, Molise, Campania e Calabria.