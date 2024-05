Disagi alla stazione dopo le Frecce Tricolori a Trani, arriva la replica di Trenitalia

«Trenitalia ha messo a disposizione treni a doppia composizione. Il personale di Customer care di Trenitalia e la Polfer hanno gestito i flussi». Così Trenitalia replica all'articolo pubblicato ieri da Traniviva che denunciava l'odissea di coloro che erano giunti a Trani con il treno per lo spettacolo delle Frecce Tricolori. L'azienda fa sapere che nonostante fosse stata ampliata l'offerta (erano stati garantiti fino a 20.000 mila posti aggiuntivi) molti viaggiatori si sono riversati sui treni regionale in arrivo alle 19.22 diretto a Bari centrale e alle 19.21 diretto a Foggia, il successivo era alle 19.54. Inevitabile la calca di gente, sia sui binari che sugli stessi treni dove si è arrivati persino alle mani tra alcuni passeggeri come testimoniano alcuni video circolati in rete. La situazione quindi secondo Trenitalia è stata gestita nel migliore dei modi e non è responsabilità dell'azienda se poi la maggior parte dei viaggiatori ha preferito viaggiare sui treni regionali in partenza dopo le 19 nonostante fossero state messe a disposizione corse aggiuntive.