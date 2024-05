Dopo l'Air Show a Trani: disagi alla stazione FS, colte da malore alcune persone

Il deflusso delle decine di migliaia di persone che hanno assistito allo spettacolo delle frecce tricolore oggi a Trani sta avvenendo ancora in queste ore in maniera organizzata e ordinata: ma la festa sembra rovinata per tantissime persone che si sono affidate alle Ferrovie dello Stato soprattutto dopo la notizia della disponibilità di ventimila posti in più e che ancora stanno cercando di capire come rientrare a casa. Problemi per i biglietti, per il numero dei treni e come se non bastasse alcune persone sono state colte da malore, a tal punto che in città sta destando molta preoccupazione l'andirivieni di sirene.