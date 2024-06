Da Trani nuovi collegamenti per gli aeroporti di Bari e Foggia

Schede linee aereoporti Documento PDF

Nell'ambito dell'iniziativa Puglia Easy to Reach sono stati istituiti dei nuovi collegamenti fra gli aeroporti di Bari e Foggia che interessano le principali località turistiche della provincia BAT tra cui Trani e Castel del Monte.Si tratta di un'iniziativa sperimentale (fino al 5 ottobre 2024) che, in caso di esito positivo, sarà senz'altro riproposta anche in futuro.Complessivamente sono garantiti dodici collegamenti (sei da e per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, e sei da e per l'aeroporto di Bari Palese).In allegato le schede delle due linee con fermate ed orari.