Polizia di Stato e Polizia Locale sventano il tragico gesto di una donna

È stata portata in ospedale per le cure necessarie e più opportune, la donna che in serata è stata soccorsa e aiutata nella Stazione di Trani da Polizia locale e Polizia di Stato, oltre che da operatori del 118 , in una situazione che avrebbe potuto avere dei risvolti davvero tragici. Le forze dell'ordine hanno dimostrato delicatezza e rispetto in una situazione difficile, riuscendo a portar via la signora dai binari e accompagnandola in ambulanza. Da alcuni giorni la stazione di Trani è teatro di episodi criminosi, di incidenti, e , come questa sera, di storie di vita tristi e dolorose .