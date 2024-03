Cade un pezzo di pensilina di vetro sul piazzale della stazione, illese per un soffio due donne

Giorni complicati per la stazione di Trani: dopo l'allarme bomba di ieri, oggi è caduto un pannello di vetro della pensilina alla fermata dell'autobus che si è infranto a pochi centimetri da due signore. Per fortuna soltanto tanto spavento per le due donne che si riparavano dalla pioggia sotto la pensilina, che sono riuscite a scostarsi e a evitare di essere colpite dal vetro in frantumi.