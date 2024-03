Allarme bomba a Trani, individuato dalle telecamere un uomo incappucciato

Al vaglio delle forze dell'ordine la sagoma che avrebbe posizionato il beauty case nella stazione di Trani e che ha immobilizzato per un intera mattinata l'intera città oltre che il traffico ferroviario sulla linea. Mentre è stato accertato che non vi siano liquidi biologici che avrebbero potuto creare danni altri accertamenti sono in corso da parte della magistratura in concorso con la polizia scientifica. Ovviamente è preziosa qualunque testimonianza che possa essere utile a individuare l'autore della condotta criminosa.