Biagio Antonacci: "Torno a Trani per la sua bellezza...e gli scampi al sale!"

"A cena con gli dei", il titolo del nuovo singolo,potrebbe averlo scritto a Trani: affacciato al roof top di Ognissanti, in compagnia di Michele Matera, dopo aver riassaporato gli scampi al sale che, sulla tavola di Corteinfiore, aveva già apprezzato tempo fa, ha dichiarato nuovamente il suo amore per la bellezza della Città. "Ovviamente sono gli scampi al sale che gli ho portato personalmente, dal momento che, appena rivisti, mi ha ricordato quanto gli fossero piaciuti!", ha raccontato Michele, "ed è stato bello che un personaggio così celebre sia tornato da noi sentendosi a casa con semplicità e spontaneità, davvero come un vecchio amico". Generoso e paziente con la numerosa clientela del ristorante che l'ha riconosciuto, ha sorriso a tutti e posato per un selfie snche con Michele e la cronista Stefania De Toma, raccontandole della sua presenza in questa città che trova splendida: ma come potrebbe pensare il contrario? Senza documenti fotografici, infatti, lo sguardo ammaliato del cantautore bolognese dalla terrazza di Ognissanti, da dove il porto di Trani si veste di un fascino ancora più speciale, ma solo il racconto di Michele e degli ospiti del rooftop che avevano appena finito di godere di un concerto jazz : "Ha guardato lo scenario della nostra Trani con occhi davvero sognanti, e per noi è stata davvero una grande gioia e soddisfazione". Un cantautore tra i più amati in Italia, oltretutto di origini pugliesi: e chissà che nuova ispirazioni non vengano in futuro davvero proprio da quella terrazza e ovviamente dagli scampi al sale e dalle altre prelibatezze che non ha fatto altro che...decantare!