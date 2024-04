Cecilia Rodriguez ritorna in Puglia: sul suo profilo Instagram il porto di Trani

Non è la prima volta che la bella modella argentina viene in visita in Puglia per motivi di lavoro. Nelle ultime ore la showgirl, come testimoniano diversi post e stories su Instagram Cecilia Rodriguez si trova a Barletta insieme a suo fratello Jeremias. I due alloggiano a Palazzo Garibaldi-Boutique Suites dove la coppia viene coccolata con buon cibo e servizi di benessere. Ma non solo: i due stanno assaporando le prelibatezze della cucina pugliese, dalla focaccia barese al polpo scottato ma anche la cucina giapponese del Kaori nel centro storico di Barletta. Non è mancato neanche un giro a Trani come testimonia una foto scattata sul Porto. Insomma non solo lavoro per la bella argentina: il soggiorno nel nostro territorio si presenta ogni volta come un'occasione per rigenerarsi e apprezzare le bellezze che la terra federiciana offre. La presenza della showgirl (con quasi 5 milioni di followers su Instagram) rappresenta anche un'ottima vetrina per le strutture ricettive locali.