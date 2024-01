Nina Zilli: una pausa a Trani prima dello spettacolo di questa sera a San Severo

"Sorridente, gentile, affascinante": così Maurizio Carella, titolare del Caramel Bistrot in piazza Teatro, nel quale nel pomeriggio la celebre cantante Nina Zilli è entrata per una sosta rilassante e piacevole: una tappa evidentemente scelta non a caso in direzione di San Severo, dove stasera si esibirà nel concerto che fa parte della sua tournée teatrale. Reduce - nel nostro territorio - dallo spettacolo della notte di Capodanno a Corato, ha evidentemente voluto approfittare del viaggio per fermarsi a Trani e di goderne la bellezza pur in un tempo limitato . "Non ha avuto esitazione quando le ho chiesto una foto insieme, pur sapendo che sarebbe finita sui social, anzi, si è offerta con estrema disponibilità e gentilezza", ha aggiunto Maurizio Carella; e del resto sono sempre più frequenti i personaggi dello spettacolo che non perdono l'occasione, anche di passaggio, di venire qui a godere del fascino del porto di Trani . E quindi, aggiungiamo, a farsi veicolo di promozione e conoscenza di quel fascino .