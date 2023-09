I Vip amano Trani e la sua cucina: ci sono anche Marchisio e Pupi Avati

7 foto Galleria di celebrità a cena da Gallo Restaurant

Trani ombelico del mondo per i divi del jet set: un connubio tra bellezze turistiche e, per tacere di un'ae apprezzata, continua a mantenere la Puglia esulla cresta dell'onda nelle scelte dei Vip italiani.La perla dell'Adriatico diventa spesso location die affari per le celebrità, impegnati in eventi pubblici, shooting fotografici di moda, collaborazioni con partner locali, e al termine non sfugge mai l'occasione per apprezzare la buona cucina con le specialità locali. Cornice per gli appuntamenti con molti Vip nell'ultimo periodo è stato Gallo Restaurant, affacciato sul porto di Trani : location apprezzata per la cortese accoglienza (valore sempre ricercato dalle star), ma in primis per le prelibatezze preparate dallo: già ospite in TV per il programma "Uno Mattina" con le sue creazioni gastronomiche per raccontare lee tipiche del periodo pasquale, di recente Musci è stato di nuovo in collegamento con il seguitissimo programma di Rai 1 per parlare di, con le caratteristiche da perseguire nella preparazione di piatti di pesce crudo, immancabili sulle tavole dei pugliesi.Dae da, del patron Alessandro Gallo, per rinsaldare il legame tra cucina e, hanno fatto tappa di recente volti noti comel'ex calciatorel'attore che interpreta Spadino nella serie TV "Suburra", l'allenatoreUltimi in ordine di arrivo sono stati gli amatissimi, sul palco della cerimonia di premiazione del Premio Fondazione Megamark che si è svolta a Trani venerdì scorso: terminato lo show, i due si sono concessi una pausa di relax e buona cucina locale da Gallo, senza risparmiarsi neicon il personale.