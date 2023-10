llary Blasi a Trani con la sua agente: qualche progetto in vista?

Sorridente dopo un pasto a base di pesce in uno dei luoghi preferiti dalle celebrità come Corte in Fiore , Ilary Blasi è passata dalla nostra città, non sappiamo se per motivi di lavoro o semplicemente per un viaggio di piacere in Puglia, regione meta di un turismo che sarebbe bello vedere destagionalizzato un po' ovunque.Dalle storie di Instagram emerge che con Ilary era presente Graziella Lopedota, fondatrice dell'agenzia Notoria Lab e manager di tanti volti noti dello spettacolo, da Ilary Blasi, appunto, a Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Nicola Savino, Ambra Angioini.Le due sono amiche ma visto il legame professionale, c'è da sperare che qualcosa di buono stia bollendo in pentola per i nostri luoghi. Intanto delle nostre pentole - e prelibatezze gastronomiche - la ex signora Totti ha goduto, beandosi anche del panorama sul porto dove è stata immortalata dalla stessa Lopedota che a sua volta ha postato la presenza della Blasi a Trani in una suggestiva foto.