All'Hub PortaNova al via la rassegna Cinema a Sorpresa

Una nuova iniziativa per gli amanti del Cinema in città, ne parliamo con Vincenzo di Cugno, presidente della Cooperativa di Comunità PortaNova.Casa è Cinema a Sorpresa?Cinema a Sorpesa è la rassegna del Cinema di Comunità che si svolgerà all'interno degli spazi di HUB PortaNova in Via Nigrò 18, a partire dal 24/10/2024 alle ore 20.00, ogni settimana verrà proiettato un film selezionato dai ragazzi del Club dei Cinefili Estinti e a seguire, per chi vorrà, ci si potrà confrontare sul film, come nei più classici cineform. Uno spazio di incontro e confronto per gli amanti della settima arte che va a sopperire all'assenza del cinema in città.Questa non è l'unica iniziativa sul cinema che avete proposto quest'anno ?PortaNova nasce come spazio di servizio pubblico che agisce in modo cooperativo e mutualistico per rispondere ai bisogni collettivi della cittadinanza, l'assenza di una sala cinematografica cittadina ha generato un grande vuoto culturale, che noi proviamo a colmare. Nell'ultimo anno, in varie forme, abbiamo contribuito a realizzare circa 30 proiezioni pubbliche gratuite. Abbiamo iniziato con il "Cinelab" di Arkadia APS con le proiezioni svolte in Biblioteca Comunale all'interno del programma Galattica, poi la prima edizione di "Cinema a Sorpresa", le proiezioni promosse dalle Politiche Giovanili all'interno della programma CreaGiò, la terza edizione della rassegna estiva del Cinema di Comunità presso i giardini dell'Ex Ospedaletto e infine riprendiamo con questo nuovo ciclo all'interno dell'HUB. In tutte le occasioni il cinema è stato anche strumento di valorizzazione dei beni pubblici e dell'impegno civico dei giovani della città.Come si può partecipare alle proiezioni di Cinema a Sorpresa?La rassegna Cinema Sorpresa e ad accesso gratuito, ma per questioni tecniche è riservata ai soci della Cooperativa di Comunità PortaNova, associandosi si potrà godere delle visioni e sostenere le tante iniziative dell'HUB.