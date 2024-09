Si chiude con successo la 26esima edizione del Trani Film Festival

Il Trani Film Festival ha tagliato con enorme successo il suo 26° traguardo. Missione compiuta per il consolidato evento firmato da Beppe Sbrocchi (direttore artistico TrFF) che, in fase di pianificazione e programmazione, da tempo persevera nella particolare offerta di proposte di carattere civile, sociale, politico, antropologico, psicologico. L'evento gratuito dal 12 al 15 settembre scorsi ha ulteriormente potenziato il suo raggio d'azione con il prestigioso partenariato di Fondazione S.E.C.A. - Polo Museale, realtà da sempre impegnate nella proficua promozione e valorizzazione di eventi e luoghi culturali, artistici e formativi.Applausi e consensi per il parallelo fra "Cinema & Diritti", filo conduttore della manifestazione tenutasi in Piazza Mons. Addazi e nella Sala Conferenze del Polo Museale (a causa delle avverse condizioni meteo). La proiezione dei film "Food for Profit", "Ariaferma", "Grazie Ragazzi", "Le ali della Libertà" è stata introdotta da conversazioni con ospiti, esperti e professionisti curate dalla giornalista Floriana Tolve, apprezzate e seguite con attenzione dal pubblico.Il collegamento video da Londra con Pablo D'Ambrosi, regista con Giulia Innocenzi di "Food for Profit", ha caratterizzato il primo appuntamento in calendario: un'opera ibrida, scomoda, tra cinema e giornalismo d'inchiesta sulla politica agricola europea e gli allevamenti intensivi.Nei giorni successivi obiettivo puntato su dimensione carceraria, pena e percorsi di riabilitazione. Sorprendente la visione di "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo. Interessante la premessa con gli interventi di GianGregorio De Pascalis (Presidente Camera Penale di Trani), Luca Gagliardi (Segretario Camera Penale di Trani), Angelo Scuderi (Membro Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane, Luca Ciciriello (giornalista Teledehon)."Grazie ragazzi" di Riccardo Milani ha registrato la presenza della Compagnia teatrale Il Cielo di Carta. Con Annamaria Di Pinto, Michele Di Bari, Luigi Laforgia, rilevata l'importanza del linguaggio artistico nel contesto del reinserimento dei detenuti. Infine il TrFF ha celebrato il trentennale di "Le Ali della Libertà" di Frank Daranbot con la radiografia della situazione nelle nostre carceri da parte di Domenico Mastrulli Segretario Nazionale FS. CoSP e Presidente Nazionale Conaippe.Il TraniFilmFestival, rivolto da tempo alla Provincia BAT, negli ultimi anni ha vissuto la sua metamorfosi nelle città di Trani, Andria e Barletta. Una diffusione capillare sul territorio all'insegna della creazione di nuovo pubblico, di dimensione ultra europea. "Il Festival dal 12 al 15 settembre scorsi è stata la naturale prosecuzione di 'Cinema Fuori Museo - Esterno TrFF' che ha connotato l'ultimo fine settimana di agosto e il primo di settembre" afferma Beppe Sbrocchi soddisfatto della sinergia con Fondazione S.E.C.A. - Polo Museale e dell'approvazione degli spettatori. "L'attenzione dimostrata dagli interlocutori e dal pubblico ci inorgoglisce. Proseguiremo con altre iniziative all'insegna della coscienza critica e del valore fondamentale della settima arte" conclude Sbrocchi. Il TraniFilmFestival rientra nell'intervento "Promuovere il Cinema 2024" finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC 2014-2020, Azione 6.7.