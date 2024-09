Ora! Fest, posticipato il festival dedicato all'ambiente e alla sostenibilità

Per cause non dipendenti dall'associazione produttrice

Per cause non dipendenti dall'associazione produttrice, "Ora! fest", il festival internazionale del cinema dedicato all'ambiente, sostenibilità, giovani e giustizia sociale, in programma dal 25 al 29 settembre a Trani, è stato posticipato.Le nuove date della programmazione saranno comunicate a breve. Presto i nuovi annunci sugli ospiti e sulle novità.Ora! Fest is coming soon.