Lost & Found ospita il regista Domenico De Feudis per un talk dedicato al cinema

L'associazione Lost & Found, specializzata in fotografia ed immagini, torna nuovamente, sabato 15 novembre, con le sue "chiacchierate fotografiche", questa volta dedicate al cinema. Ospite del talk gratuito sarà Domenico De Feudis, regista e sceneggiatore di origini tranesi.



Dal 2011 al 2018, Domenico de Feudis ha lavorato come assistente alla regia, collaborando con registi di prestigio come Paolo Sorrentino (in La Grande Bellezza, Loro, Youth), Valeria Golino (Miele), Silvio Soldini (Il colore nascosto delle coste) e Maria Sole Tognazzi (Io e Lei).



Nel 2020, ha esordito come regista di lungometraggi su Netflix con il thriller "Il Legame", interpretato da Riccardo Scamarcio e Mia Maestro, prodotto da Ht Film, Indigo Film e Lebowski Film.



Da Novembre è su Sky il suo nuovo film "La coda del diavolo", con protagonisti Luca Argentero e Cristiana Dell'Anna, prodotto da Groenlandia e Vision Distribution.



Vanta inoltre collaborazioni con: Canon Italia per lo spot per Expo 2015 "Nutrire il pianeta"; il MIUR per la campagna di sensibilizzazione "Disostruzione e Alfabetizzazione Motoria" con la partecipazione di Carlo Verdone; il Coni per la realizzazione di uno spot contro la violenza sulle donne; Ray-Ban, in occasione del Primavera Sound 2018, per una campagna commissionata da Luxottica.



L'incontro si svolgerà alle ore 17, presso Zeronoise Studio, in via Via Sandro Pertini 76 a Trani. È gradita la prenotazione tramite whatsapp al numero 3923003912 - 3475054539.