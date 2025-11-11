Domenico De Feudis
Domenico De Feudis
Associazioni

Lost & Found ospita il regista Domenico De Feudis per un talk dedicato al cinema

Sabato 15 novembre a Trani, il regista tranese racconta la sua carriera tra Netflix, Sky e grandi collaborazioni internazionali

Trani - martedì 11 novembre 2025 10.54
L'associazione Lost & Found, specializzata in fotografia ed immagini, torna nuovamente, sabato 15 novembre, con le sue "chiacchierate fotografiche", questa volta dedicate al cinema. Ospite del talk gratuito sarà Domenico De Feudis, regista e sceneggiatore di origini tranesi.

Dal 2011 al 2018, Domenico de Feudis ha lavorato come assistente alla regia, collaborando con registi di prestigio come Paolo Sorrentino (in La Grande Bellezza, Loro, Youth), Valeria Golino (Miele), Silvio Soldini (Il colore nascosto delle coste) e Maria Sole Tognazzi (Io e Lei).

Nel 2020, ha esordito come regista di lungometraggi su Netflix con il thriller "Il Legame", interpretato da Riccardo Scamarcio e Mia Maestro, prodotto da Ht Film, Indigo Film e Lebowski Film.

Da Novembre è su Sky il suo nuovo film "La coda del diavolo", con protagonisti Luca Argentero e Cristiana Dell'Anna, prodotto da Groenlandia e Vision Distribution.

Vanta inoltre collaborazioni con: Canon Italia per lo spot per Expo 2015 "Nutrire il pianeta"; il MIUR per la campagna di sensibilizzazione "Disostruzione e Alfabetizzazione Motoria" con la partecipazione di Carlo Verdone; il Coni per la realizzazione di uno spot contro la violenza sulle donne; Ray-Ban, in occasione del Primavera Sound 2018, per una campagna commissionata da Luxottica.

L'incontro si svolgerà alle ore 17, presso Zeronoise Studio, in via Via Sandro Pertini 76 a Trani. È gradita la prenotazione tramite whatsapp al numero 3923003912 - 3475054539.
  • Cinema
Altri contenuti a tema
Al Circolo Dino Risi la presentazione del fumetto "Lama Loco" di Pino Creanza Eventi e cultura Al Circolo Dino Risi la presentazione del fumetto "Lama Loco" di Pino Creanza Un appuntamento per gli appassionati venerdì 20 giugno
̶M̶a̶i̶ al cinema: la Puglia avvicina il pubblico al grande schermo Attualità ̶M̶a̶i̶ al cinema: la Puglia avvicina il pubblico al grande schermo "Malamore": un film che unisce intrattenimento e qualità
Trani protagonista su Rai1: debutta stasera la nuova fiction "Gerri" Attualità Trani protagonista su Rai1: debutta stasera la nuova fiction "Gerri" La serie crime composta da quattro episodi in onda in prima serata
Nastro d'Argento 2025 per "Ciao Marcello" del regista tranese Fabrizio Corallo Attualità Nastro d'Argento 2025 per "Ciao Marcello" del regista tranese Fabrizio Corallo La cerimonia a Roma con il plauso del Direttivo dei Giornalisti Cinematografici
Online “Un amico vero”, il cortometraggio con l’attore tranese Antonio d’Amore Attualità Online “Un amico vero”, il cortometraggio con l’attore tranese Antonio d’Amore Scritto e diretto da Giuseppe de Candia affronta il tema della paura di crescere
"La coda del diavolo": é del regista tranese Domenico De Feudis l'ultimo thriller di Sky Cinema Eventi e cultura "La coda del diavolo": é del regista tranese Domenico De Feudis l'ultimo thriller di Sky Cinema Protagonista del film Luca Argentero insieme a Cristiana Dell'anna e Francesco Acquaroli
All'Hub PortaNova al via la rassegna Cinema a Sorpresa Eventi e cultura All'Hub PortaNova al via la rassegna Cinema a Sorpresa Per cinefili e curiosi a partire dal 24 ottobre
Il tranese Antonio d’Amore attore protagonista nel film breve “Un amico vero”  Vita di città Il tranese Antonio d’Amore attore protagonista nel film breve “Un amico vero”  La pellicola è di Giuseppe de Candia, regista oltre che cantautore
Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica "
11 novembre 2025 Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica"
I giovedì di Ognissantino: il porto di Trani si accende di musica e teatro
11 novembre 2025 I giovedì di Ognissantino: il porto di Trani si accende di musica e teatro
Il Comune compra il Supercinema, ma notifica l’ordinanza di messa in sicurezza ai vecchi proprietari
11 novembre 2025 Il Comune compra il Supercinema, ma notifica l’ordinanza di messa in sicurezza ai vecchi proprietari
Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Trani
11 novembre 2025 Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Trani
La Polisportiva Trani mantiene il primato in classifica: è 1-1 con il Soccer Ruvo
11 novembre 2025 La Polisportiva Trani mantiene il primato in classifica: è 1-1 con il Soccer Ruvo
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta
11 novembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta
Auser Trani: "Occhio alle truffe? Mica Scemi! " in scena la prevenzione e l'informazione
11 novembre 2025 Auser Trani: "Occhio alle truffe? Mica Scemi!" in scena la prevenzione e l'informazione
Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore "
11 novembre 2025 Chiesa ed IA: a Trani inizia il percorso diocesano su "L'Intelligenza del Cuore"
Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni
11 novembre 2025 Ufficio elettorale, aperture straordinarie fino alle elezioni
L'Anima di Trani sulle strade di New York: una poesia lunga 42 chilometri
10 novembre 2025 L'Anima di Trani sulle strade di New York: una poesia lunga 42 chilometri
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.