Trani protagonista su Rai1: debutta stasera la nuova fiction "Gerri"

A partire da questa sera, lunedì 5 maggio, alle ore 21:25 su Rai1, prende il via "Gerri", la nuova serie crime diretta da Giuseppe Bonito. La fiction, articolata in quattro episodi, è stata girata tra marzo e giugno 2023 in varie cittadine del nord barese, tra cui Trani, Andria, Barletta, Bisceglie, Molfetta e Minervino Murge, evidenziando la bellezza e la varietà dei paesaggi pugliesi.Il protagonista è Gregorio "Gerri" Esposito, interpretato da Giulio Beranek, un ispettore di polizia di origine rom con un passato complesso. Accanto a lui, Valentina Romani nel ruolo della vice ispettrice Lea Coen. La trama si sviluppa tra indagini intricate e dinamiche personali, con Trani che fa da sfondo suggestivo alle vicende.La serie è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e di Puglia Promozione. Le riprese hanno valorizzato luoghi iconici della città, come il porto e la cattedrale, rendendo Trani un vero e proprio personaggio della narrazione. "Gerri" andrà in onda per quattro prime serate su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.