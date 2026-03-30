Attualità
“La nostra ultima estate”: il trailer dello short film con protagonista la città di Trani
Il cortometraggio diretto da Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco
Trani - lunedì 30 marzo 2026 10.29
C'è un momento, sospeso tra la fine di qualcosa e l'inizio di tutto il resto, che resta impresso più di altri. È proprio da questa soglia emotiva che nasce "La nostra ultima estate", lo short film diretto da Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco, che oggi si presenta al pubblico con il suo primo, atteso trailer.
Le immagini in anteprima aprono una finestra su un racconto intimo, fatto di emozioni trattenute, legami profondi e quella nostalgia dolceamara che accompagna ogni cambiamento. A fare da cornice è la città di Trani, con le sue atmosfere suggestive e il suo carattere unico, che diventano parte integrante della narrazione, fondendo paesaggio e vissuto in un'unica dimensione espressiva.
Il trailer lascia intravedere una storia al tempo stesso personale e universale: giovani vite che si incrociano, sogni che prendono forma e relazioni che segnano il passaggio verso una nuova consapevolezza. Uno sguardo sensibile su quell'età fragile e potente in cui tutto sembra possibile, ma nulla è ancora definito.
Dietro e davanti alla macchina da presa, un gruppo affiatato di artisti e professionisti contribuisce a dare voce a un progetto corale, nato dall'esigenza di raccontare con autenticità una generazione e le sue sfumature.
Con il rilascio del trailer, "La nostra ultima estate" compie il suo primo passo verso il pubblico, lasciando intravedere un'opera capace di emozionare con misura e sincerità. Il cortometraggio sarà prossimamente disponibile su WeShort, portando questa storia intensa a un pubblico sempre più ampio. Cresce così l'attesa per il debutto ufficiale, accompagnata dalla promessa di un racconto capace di parlare al cuore, prima ancora che allo sguardo.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o8rvRfxP1ac.
Le immagini in anteprima aprono una finestra su un racconto intimo, fatto di emozioni trattenute, legami profondi e quella nostalgia dolceamara che accompagna ogni cambiamento. A fare da cornice è la città di Trani, con le sue atmosfere suggestive e il suo carattere unico, che diventano parte integrante della narrazione, fondendo paesaggio e vissuto in un'unica dimensione espressiva.
Il trailer lascia intravedere una storia al tempo stesso personale e universale: giovani vite che si incrociano, sogni che prendono forma e relazioni che segnano il passaggio verso una nuova consapevolezza. Uno sguardo sensibile su quell'età fragile e potente in cui tutto sembra possibile, ma nulla è ancora definito.
Dietro e davanti alla macchina da presa, un gruppo affiatato di artisti e professionisti contribuisce a dare voce a un progetto corale, nato dall'esigenza di raccontare con autenticità una generazione e le sue sfumature.
Con il rilascio del trailer, "La nostra ultima estate" compie il suo primo passo verso il pubblico, lasciando intravedere un'opera capace di emozionare con misura e sincerità. Il cortometraggio sarà prossimamente disponibile su WeShort, portando questa storia intensa a un pubblico sempre più ampio. Cresce così l'attesa per il debutto ufficiale, accompagnata dalla promessa di un racconto capace di parlare al cuore, prima ancora che allo sguardo.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o8rvRfxP1ac.
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