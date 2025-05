̶M̶a̶i̶ al cinema: la Puglia avvicina il pubblico al grande schermo

MAI

"Malamore": un film che unisce intrattenimento e qualità

Un'esperienza culturale a 360 gradi

MAI

Un progetto ambizioso sta prendendo vita in Puglia: 5.000 biglietti gratuiti per portare l'esperienza della sala cinematografica a chi, per diverse ragioni, non ha mai avuto l'opportunità di viverla. L'iniziativa "AL CINEMA", ideata da Altre Storie e, rappresenta un passo concreto verso un'accessibilità culturale realmente inclusiva.In un'epoca in cui il divario tra pubblico e cinema si fa sempre più marcato, specialmente nelle aree periferiche o svantaggiate, questo progetto diventa un faro di speranza. Non si tratta semplicemente di distribuire biglietti gratuiti, ma di costruire un ponte duraturo tra le comunità e la settima arte, dimostrando che la cultura è un diritto fondamentale per tutti.Grazie alla collaborazione di oltre 50 associazioni locali e 20 promotori culturali, i biglietti raggiungeranno ogni angolo della regione, coinvolgendo 23 cinema distribuiti in tutte le province pugliesi. Un'iniziativa che abbraccia sia i grandi centri urbani che le aree interne, spesso escluse dai circuiti culturali principali.Al centro di questa rivoluzione culturale c'è "Malamore", il film di Francesca Schirru che arriverà nelle sale dall'8 maggio con 01 Distribution. L'opera rappresenta la scelta ideale per inaugurare il progetto: un melò-crime coinvolgente che riesce a bilanciare perfettamente l'intrattenimento con tematiche di profonda attualità.Interamente girato in Puglia e prodotto da Altre Storie con Rai Cinema, con il contributo di Regione Puglia e Apulia Film Commission, il film vanta un cast di primo piano che include Simone Susinna, star internazionale di "365 giorni", e Giulia Schiavo, protagonista della serie "Il patriarca".La narrazione ruota attorno a due personaggi femminili, offrendo una potente riflessione sul ruolo della donna in una cultura opprimente e prevaricatrice. Questa combinazione di elementi pop e contenuti di spessore rende "Malamore" l'opera perfetta per avvicinare un pubblico diversificato al cinema di qualità.AL CINEMA" va oltre la semplice visione di un film. Il progetto include strumenti di orientamento alla cultura cinematografica, iniziative per la mobilità sostenibile e attività educative promosse attraverso una campagna social curata da Altre Storie.L'obiettivo è ambizioso: democratizzare l'accesso alla cultura cinematografica, riducendo il divario tra aree urbane e periferiche e creando un legame duraturo tra il pubblico e il cinema di qualità. Un'operazione culturale che guarda al futuro, cercando di fidelizzare a lungo termine un pubblico finora escluso.La Puglia si conferma così all'avanguardia nella promozione della cultura e dell'inclusione sociale, dimostrando che il cinema può essere davvero uno strumento di crescita collettiva."Vogliamo lasciare un segno", affermano i promotori, "costruendo ponti dove oggi ci sono distanze. Perché tutti hanno diritto a vivere la magia del buio in sala. Anche chi, finora, non ci è mai entrato."Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile scrivere a maialcinema@malamoreilfilm.com