impero e Supercinema
impero e Supercinema
Associazioni

Trani, fondi regionali per Cinema Impero e Supercinema: serve chiarezza immediata dal Comune

L’Associazione “Prof. Mauro Cignarelli” chiede conferma sulla partecipazione all’avviso della Regione Puglia

Trani - lunedì 2 marzo 2026 10.39
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a firma di Antonio Sasso, dell'associazione Mauro Cignarelli.

Oggetto: Istanza di chiarimento urgente sulla partecipazione del Comune di Trani all'Avviso Regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale (scadenza 30 marzo 2026). Il Comune di Trani ha recentemente completato l'acquisizione degli storici immobili Cinema Impero e Supercinema. Si tratta di beni il cui recupero è vitale per il tessuto sociale e culturale della nostra città: la rifunzionalizzazione del Supercinema come nuovo teatro comunale e la trasformazione dell'Impero in polo culturale polivalente rappresentano obiettivi strategici non più procrastinabili.

Tuttavia, tali ambizioni richiedono investimenti ingenti per il consolidamento statico e la ristrutturazione. A tal proposito, si segnala che il Dipartimento Cultura della Regione Puglia ha prorogato al 30 marzo 2026 la scadenza dell'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale e l'innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali. Questo bando rappresenta un'opportunità irripetibile per intercettare finanziamenti (fino a 1,5 milioni di euro) necessari al restauro e alla fruibilità di almeno uno dei due stabili.

L'Associazione "Prof. Mauro Cignarelli", che da tempo monitora con estremo interesse le vicende legate a questi contenitori culturali, chiede formalmente un riscontro immediato da parte dell'Amministrazione. È fondamentale avere conferma che il Comune abbia già inoltrato, o stia per completare, la domanda di partecipazione all'avviso suddetto, corredata dalla necessaria documentazione progettuale.

Data la vicinanza della scadenza e la fine ormai prossima del mandato amministrativo, una mancata partecipazione a questa linea di finanziamento regionale verrebbe percepita dalla cittadinanza come una grave e ingiustificabile negligenza istituzionale, precludendo a Trani la possibilità di restituire alla comunità i suoi luoghi del cuore. In attesa di un sollecito riscontro ufficiale.
  • Cinema
Altri contenuti a tema
Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis Eventi e cultura Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
Lost & Found ospita il regista Domenico De Feudis per un talk dedicato al cinema Lost & Found ospita il regista Domenico De Feudis per un talk dedicato al cinema Sabato 15 novembre a Trani, il regista tranese racconta la sua carriera tra Netflix, Sky e grandi collaborazioni internazionali
Al Circolo Dino Risi la presentazione del fumetto "Lama Loco" di Pino Creanza Eventi e cultura Al Circolo Dino Risi la presentazione del fumetto "Lama Loco" di Pino Creanza Un appuntamento per gli appassionati venerdì 20 giugno
̶M̶a̶i̶ al cinema: la Puglia avvicina il pubblico al grande schermo Attualità ̶M̶a̶i̶ al cinema: la Puglia avvicina il pubblico al grande schermo "Malamore": un film che unisce intrattenimento e qualità
Trani protagonista su Rai1: debutta stasera la nuova fiction "Gerri" Attualità Trani protagonista su Rai1: debutta stasera la nuova fiction "Gerri" La serie crime composta da quattro episodi in onda in prima serata
Nastro d'Argento 2025 per "Ciao Marcello" del regista tranese Fabrizio Corallo Attualità Nastro d'Argento 2025 per "Ciao Marcello" del regista tranese Fabrizio Corallo La cerimonia a Roma con il plauso del Direttivo dei Giornalisti Cinematografici
Online “Un amico vero”, il cortometraggio con l’attore tranese Antonio d’Amore Attualità Online “Un amico vero”, il cortometraggio con l’attore tranese Antonio d’Amore Scritto e diretto da Giuseppe de Candia affronta il tema della paura di crescere
"La coda del diavolo": é del regista tranese Domenico De Feudis l'ultimo thriller di Sky Cinema Eventi e cultura "La coda del diavolo": é del regista tranese Domenico De Feudis l'ultimo thriller di Sky Cinema Protagonista del film Luca Argentero insieme a Cristiana Dell'anna e Francesco Acquaroli
Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani
2 marzo 2026 Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani
Cartelle cliniche gratuite in Puglia: proposta di legge per garantire il diritto sancito dall’UE
2 marzo 2026 Cartelle cliniche gratuite in Puglia: proposta di legge per garantire il diritto sancito dall’UE
Nord Barese, assemblea pubblica del Coordinamento Pace e Disarmo: “No ai re, no alle guerre”
2 marzo 2026 Nord Barese, assemblea pubblica del Coordinamento Pace e Disarmo: “No ai re, no alle guerre”
Buon 45° compleanno associazione “Domenico Sarro”
2 marzo 2026 Buon 45° compleanno associazione “Domenico Sarro”
“Cercando Giustina” al Teatro Mimesis: tra storia e sogno rivive Giustina Rocca
2 marzo 2026 “Cercando Giustina” al Teatro Mimesis: tra storia e sogno rivive Giustina Rocca
Rigenerazione urbana e sostenibilità: nel pomeriggio a Trani incontro con Eliana Cangelli a Palazzo Covelli
2 marzo 2026 Rigenerazione urbana e sostenibilità: nel pomeriggio a Trani incontro con Eliana Cangelli a Palazzo Covelli
EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria "
1 marzo 2026 EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria"
Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto
1 marzo 2026 Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto
Giovanni Di Leo si dimette da commissario cittadino della Lega
1 marzo 2026 Giovanni Di Leo si dimette da commissario cittadino della Lega
Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
1 marzo 2026 Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.