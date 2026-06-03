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Scuola e Lavoro

Ottanta giovani musicisti in scena: il 4 giugno il Gran Concerto di fine anno dell’I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio

Al Centro Jobel il concerto conclusivo di un anno ricco di successi, premi e tournée internazionali

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 8.58
Il 4 giugno è la data da segnare in calendario per il Gran Concerto di fine anno dell'Orchestra dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio". Ottanta talentuosi musicisti si esibiranno in un programma affascinante che spazierà dalla musica classica al tango, fino al pop e al rock. Il repertorio includerà brani di Haydn, Tchaikovsky, Queen, Youmans, Herman, Carmichael, Piazzolla e Modugno: un viaggio tra generi e stili differenti per un concerto che si preannuncia memorabile.
Tutta la comunità cittadina è invitata. L'evento si terrà presso il Centro Jobel, porta ore 19.00, inizio concerto ore 19.30.
Questo appuntamento rappresenta il culmine di un anno scolastico straordinario, durante il quale si sono contati più di 20 concerti e spettacoli che hanno portato gli studenti a esibirsi non solo in Puglia, ma anche all'estero grazie al Progetto Erasmus.
Tra i momenti salienti dell'anno, si rammentano l'inaugurazione dell'anno scolastico a settembre, i 6 Concerti di Natale con 300 coristi, gli Open Day, l'inaugurazione di Piazza Gradenigo e l'inaugurazione della mensa presso il plesso Bovio.
Ad aprile, in occasione della rassegna "Concerti di Primavera", i giovani musicisti si sono esibiti da solisti e in piccole formazioni.
L'Ensemble di Flauti e Violoncelli si è esibito in 5 repliche dello spettacolo "Il Pomo della Discordia" (ottobre); poi nello spettacolo "Regala un giocattolo" (dicembre) con la madrina Anna Falchi, Pino Campagna e Claudio Batta; il concerto a Nancy presso il Collège "René Nicklès" (Progetto Erasmus) a Dicembre; lo spettacolo "EU On Stage" presso il teatro del plesso Bovio a Febbraio; il Concerto di Musica da Camera ad Aprile e il Concerto Mariano a Maggio presso la chiesa di San Francesco, in occasione della Lectio del Rev.mo Padre Corrado Maggioni per il 50° Anniversario dell'Incoronazione di Maria.
Numerosi pianisti si sono distinti brillantemente al Concorso "Le Sarriadi" e nella Rassegna "Giovanissimi Talenti" a Trani, ottenendo primi premi assoluti, primi e secondi premi.
Grandi riconoscimenti sono giunti, inoltre, per 20 tra flautisti e violoncellisti al 5° Concorso Internazionale "Ezio Bosso" presso il Castello Svevo di Sannicandro di Bari, dove i ragazzi del Comprensivo RBPD hanno ottenuto 4 Primi Premi Assoluti, 5 Primi Premi, 3 Secondi Premi e 4 Terzi Premi, ricevendo dalla commissione elogi per l'alto valore artistico, lo spirito e l'amore per la musica nonostante la giovanissima età.
La ricca produzione musicale rende l'Indirizzo Musicale un fiore all'occhiello non solo dell'istituto, ma dell'intera città, portando il nome di Trani in giro per il mondo. Un sentito ringraziamento va ai professori: Pietro Doronzo (flauto traverso), Paola de Candia (violoncello), Michela Preziosa (pianoforte), Teodoro Franco (chitarra).
Durante la serata saranno eseguite le composizioni nate dal progetto "Creativity Session", curato dai proff. Cosimo Caggia e Carmine Terraciano. A condurre l'evento in qualità di presentatore, il prof. Savino Bevilacqua.
L'istituto si distingue anche per i concerti ospitati, tra cui il recente recital pianistico di Ziqiao Zhang, vincitore del 1° Premio al Concorso Internazionale "Mauro Paolo Monopoli" di Barletta e artista di caratura internazionale presente nelle stagioni concertistiche Pechino, Londra, Shenzen, Malaga, Teatro alla Scala di Milano.
Da sottolineare inoltre l'impegno verso l'Opera Lirica: centinaia di alunni hanno assistito alle prove generali presso il Teatro Petruzzelli di Bari (tra le altre opere, La Traviata e Falstaff), rispondendo con entusiasmo al bisogno culturale musicale, tra i quali anche i 150 alunni di scuola primaria che hanno recentemente assistito all'opera "Il gobbo del califfo" di Franco Casavola.
Un grandissimo plauso va al Dirigente, prof. Giovanni Cassanelli, che crede fermamente nel valore formativo della musica e della cultura, guidando una scuola all'avanguardia e di respiro internazionale.
Vi aspettiamo giovedì 4 giugno, presso il Centro Jobel, inizio ore 19.30
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