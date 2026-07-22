Colpo di scena a Trani, c’è il dietrofront: "Calice di San Lorenzo" si farà il 07 agosto e cambia casa in Villa Comunale

Clamoroso dietrofront dell'ultima ora nel cartellone degli eventi estivi tranesi. Quando ormai tutto sembrava perduto, la IX edizione dirisorge dalle proprie ceneri con un annuncio a sorpresa che sta già facendo il giro dei social. L'appuntamento, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, è. La vera novità dell'ultima ora non riguarda però solo il salvataggio in extremis della manifestazione, ma anche una rivoluzione totale della cornice logistica: l'evento trasloca nella splendida cornice della, promettendo un'atmosfera ancora più suggestiva a due passi dal mare.La notizia assume i contorni del vero e proprio colpo di scena se armonizzata con quanto accaduto appena qualche giorno fa. Il, infatti, l'Associazione Culturale Cibus di Vinum aveva diffuso una nota annunciando l'annullamento definitivo della manifestazione. Il sodalizio aveva parlato apertamente di una gestione "incerta e contraddittoria" da parte del Comune di Trani, lamentando sei mesi di trattative sfiancanti tra ritardi burocratici, comunicazioni tardive verbali e continui ostacoli sull'utilizzo delle piazze e sulle date. Una situazione di forte attrito istituzionale che aveva spinto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca, scusandosi con le decine di prestigiose cantine vinicole, oleifici, chef e partner del territorio già pronti a partire, avviando persino le procedure di rimborso dei ticket già acquistati online dai visitatori.Poi, nelle scorse ore, la svolta improvvisa affidata ai canali social ufficiali dell'evento: «IMPORTANTE COMUNICAZIONE: Calice di San Lorenzo cambia casa! L'evento è confermato per il 7 Agosto 2026, ma quest'anno ci regaleremo un'atmosfera ancora più speciale! Nuova Location: Ci vediamo nella splendida Villa Comunale di Trani! Stessa passione, stesso buon vino sotto le stelle, ma in una cornice tutta nuova a due passi dal mare». Il programma viene quindi condensato nell'unica, intensissima giornata di.La scelta della Villa Comunale, con i suoi affacci sul mare e i suoi viali, si candida a diventare lo sfondo ideale per ospitare i banchi d'assaggio delle eccellenze vitivinicole ed olearie della Puglia, lo street food d'autore e i tanti momenti di spettacolo e musica inizialmente previsti.Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Dopotutto, il Sindacolo aveva lasciato intendere tra le righe in una recente intervista che l'amministrazione non avrebbe rinunciato facilmente a una delle sue kermesse più importanti. E così sarà: Trani non perderà la IX edizione della manifestazione enogastronomica considerata a tutti gli effetti la più cool dell'estate tranese. Cancellata l'amarezza dei giorni scorsi, nei cittadini e nei turisti ora prevale la gioia di poter brindare sotto le stelle cadenti. Certo è che la curiosità, adesso, è tutta dietro le quinte: cosa sarà cambiato così radicalmente in pochissimi giorni rispetto al perentorio annuncio di annullamento della scorsa settimana? Quale mediazione ha permesso di sbloccare gli uffici comunali e, soprattutto, di spalancare le porte della Villa Comunale? Domande legittime che per una notte, la notte del 7 agosto, lasceranno felicemente il posto al tintinnio dei calici.