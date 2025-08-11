"Calice di San Lorenzo" a Trani una edizione da record

Si è conclusa a Trani l'ottava edizione di "Calice di San Lorenzo", la manifestazione enogastronomica che ha celebrato le eccellenze agroalimentari pugliesi. L'evento, promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione, ha confermato il suo ruolo di vetrina qualificata, richiamando un'affluenza da record, con un successo di pubblico e qualità dell'offerta.Le due serate hanno trasformato il centro storico di Trani in un percorso di gusto e cultura. Oltre a 45 cantine e cinque frantoi da tutta la regione, i visitatori hanno potuto apprezzare le produzioni artigianali di un birrificio locale e un'ampia selezione di proposte gastronomiche. Particolare attenzione è stata data alle produzioni a denominazione di origine e biologiche, valorizzando la biodiversità del territorio. L'affluenza è stata eccezionale, con turisti e appassionati giunti non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero, confermando l'evento come un'importante attrazione turistica.Ma non è stato solo una due giorni di gusto il programma ha offerto molto più che semplici degustazioni. L'atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente da un ricco cartellone musicale con esibizioni di pizzica, taranta, musica vintage e DJ set. A catalizzare l'attenzione è stata anche l'installazione astronomica interattiva curata dall'associazione Andromeda. "Calice di San Lorenzo" si è confermato così un appuntamento imperdibile dell'estate pugliese, capace di unire la promozione turistica alla valorizzazione delle filiere produttive e all'offerta culturale.