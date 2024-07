Calice di San Lorenzo: una settima edizione dal sapore internazionale

Una settima edizione dal sapore internazionale. È quella che è stata descritta ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Calice di San Lorenzo. Il 9 e 10 agosto un suggestivo percorso, che da piazza Trieste conduce fino alla cattedrale di Trani, sarà il centro di gravità di oltre trenta cantine tra le più prestigiose dell'intera regione.L'evento, a cura della Città di Trani e dell'associazione culturale Cibus di Vinum, realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale ed il patrocinio della Provincia di Barletta Andria Trani, quest'anno oltrepassa i confini territoriali in una visione più ampia di rapporti economici con l'estero.«È con grande orgoglio che presentiamo la settima edizione di Calice di San Lorenzo - dice Davide Laraia, presidente dell'associazione Cibus Di Vinum -. Una edizione veramente speciale per partecipazione e novità. Con i nostri tanti collaboratori, sin da ottobre, siamo impegnati nella realizzazione di quello che può considerarsi, a ragion veduta, il fiore all'occhiello dell'estate tranese».«È la prima volta che sono stati programmati incontri "be to be" tra le aziende partecipanti e realtà estere - ha dichiarato Stefania De Toma, portavoce dell'associazione organizzatrice, "Cibus Di Vinum". Saranno presenti infatti la dottoressa Maddalena del Grosso, direttrice della sede Ice di San Paolo del Brasile, e l'avvocato Marco De Feo, vicepresidente dell'Istituto per la cooperazione con i paesi esteri, rapporti nati grazie alla mediazione della dottoressa Irene Cornacchia, consigliere comunale che nel marzo scorso era proprio a San Paolo per consolidare una partnership che dà all'evento il valore aggiunto della proiezione di uno sviluppo economico. «Con l'organizzazione di Calice e l'onorevole Fabio Porta, eletto nella circoscrizione del Sud America, abbiamo lavorato dallo scorso autunno per ottenere questo risultato», ha sottolineato la consigliera.Altro tema centrale, «anche quest'anno una forte attenzione alla inclusione - ha richiamato il vice sindaco, Fabrizio Ferrante - con la presenza non solo del Truck della Locanda del Giullare, ma anche dell'associazione "I colori dell'anima", con cui verrà realizzata una sfilata».Oltre trenta le cantine, dal Salento passando per la Valle d'Itria e la Murgia, arrivando fino al nord della Puglia. «Per i "wine lover" la scelta di quest'anno è ancora più variegata, con un numero di referenze di degustazione di oltre cento vini, in prevalenza da vitigni autoctoni», ha posto in rilievo Rosangela Casalino, confermata per il secondo anno sommelier responsabile di Calice di San Lorenzo, che ha anche preparato alla storia delle aziende ed alla mescita i giovani dell'associazione.Oltre tutto quest'anno è prevista, con un ticket "premium", una degustazione top quality per i veri appassionati del settore. Infatti, al ticket di 15 euro - sacca, calice, acqua, tarallini, una degustazione di olio ed una gastronomica - si unisce il ticket Premium da 20 euro con la degustazione speciale e la "Experience astronomica", che sarà offerta anche ai più piccoli con un "ticket kid" (5 euro ), che comprende una bottiglietta d'acqua ed una degustazione gastronomica a scelta.Discorso a parte per le gastronomie, che vedono anche in questo caso eccellenze del territorio: al ritorno dei panini di Peschef e dei piccoli taglieri del Truck del Giullare si aggiungono quest'anno le specialità di "Apulia casa e cucina" e dello chef e blogger Dino Perrone, che promette con i suoi cooking show - diventati famosi sul web - anche contaminazioni della Puglia con la cucina internazionale.Tutto questo in sintonia con un trend di turismo in continua crescita, che lega le bellezze dei luoghi alle eccellenze enogastronomiche, e che per questo vede quest'anno la collaborazione con l'agenzia di accoglienza di turismo esperienziale "Puglia taste & culture". A sottolineare le enormi ricadute turistiche ed economiche sul territorio, fra gli altri, anche Mino Acquaviva, presidente di Confcommercio Trani.Dal sapore internazionale, con uno sguardo anche alle tradizioni pugliesi, i momenti di spettacolo che vedranno protagonisti, oltre il gruppo folk "Storia del vecchio Sud", il complesso "Tienamente" e l'artista argentino Diego Moreno.Media partner della manifestazione sono Il Giornale di Trani e Riflessi di inchiostro e di luce, del fotografo Massimo CangelliInterviste video a cura di Michele Straniero