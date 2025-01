"Oltre il tempo" un premio in memoria di Carmela Campanale

Ha preso il via il 3 gennaio, il progetto "Oltre il tempo – In memoria di Carmela Campanale", un'iniziativa che intende onorare la memoria della stimata avvocata, figura esemplare di dedizione, giustizia ed etica. Il progetto prevede un riconoscimento annuale destinato a donne che si sono distinte per il loro impegno professionale, sociale o culturale. A rendere pubblico l'avvio dell'iniziativa è l'Avv. Adriana Moschetti, figlia di Carmela Campanale e attuale presidente dell'Associazione Avvocati Bisceglie, realtà che vide proprio la madre tra i suoi fondatori. Il lancio del progetto coincide simbolicamente con il ventesimo anniversario della morte di Carmela Campanale, che ricorre il 5 gennaio 2025.L'Avv. Carmela Campanale è stata una figura di riferimento non solo nel panorama legale, ma anche nel sociale e nella vita pubblica di Bisceglie. Consigliere comunale della città, ha ricoperto ruoli in numerosi consigli di amministrazione, tra cui quelli della STP di Bari e del Consorzio Vigiliae di Bisceglie. È stata anche curatore per diverse procedure concorsuali del Tribunale di Trani e nel 2002 si è candidata a Sindaco di Bisceglie per un movimento civico. Il suo impegno non si è limitato alla professione legale, ma si è esteso anche all'attività sociale. È stata la fondatrice dell'associazione Millennium, che si dedicava ad aiutare le situazioni di disagio nel centro storico di Bisceglie. La sua carriera accademica è stata altrettanto brillante: per decenni è stata cultore della materia di Storia del Diritto Romano e di Diritto Romano presso l'Università Aldo Moro di Bari. La sua vasta esperienza e il suo impegno in diversi ambiti hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale e professionale.«Questo progetto non solo vuole celebrare la memoria di mia madre, ma anche continuare il suo impegno nei valori della giustizia, dell'etica e del supporto alle comunità locali» sostiene la figlia dell'Avv. Carmela Campanale, l'Avv. Adriana Moschetti «Carmela Campanale ha dedicato la sua vita a costruire una società migliore, non solo come avvocato, ma anche come cittadina attiva e come madre. È un onore per me e per mia sorella Raffaella portare avanti questo riconoscimento e fare in modo che la sua eredità continui a ispirare le future generazioni».Il riconoscimento sarà conferito in una data che sarà definita successivamente, con la cerimonia di premiazione che si terrà presso lo Sporting Club di Bisceglie. L'evento sarà accompagnato da una tavola rotonda e da una mostra dedicata alla vita e all'eredità di Carmela Campanale.Obiettivi del progettoL'iniziativa vuole premiare donne che, con il loro operato, rappresentano un esempio positivo nella promozione della giustizia, nell'impegno per il progresso sociale e nella crescita culturale.Modalità di partecipazioneIl comitato di esperti che si occuperà della selezione delle premiate è attualmente in fase di formazione. I dettagli relativi alle modalità di candidatura, così come le date ufficiali, saranno comunicati successivamente.Un impegno che guarda al futuroIl progetto è arricchito da una campagna di sensibilizzazione, intitolata "La memoria che ispira il cambiamento", che coinvolgerà scuole, università e realtà locali, con l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni i valori di impegno, dedizione e giustizia che hanno caratterizzato la vita di Carmela Campanale.Informazioni e contattiI dettagli relativi alle modalità di partecipazione e alle candidature saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del comitato organizzatore.