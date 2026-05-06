Tarpino
Tarpino
Eventi e cultura

Ecomemoria e coscienza di luogo: al Talking Hub un confronto sulle sfide del presente

Venerdì 8 maggio Antonella Tarpino dialoga con Ottavio Marzocca su memoria, territori e crisi ecologica

Trani - mercoledì 6 maggio 2026 8.22
Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 19.00, il TALKING HUB – il salotto culturale di HUB Porta Nova – ospiterà un incontro dedicato a un tema di grande attualità: "Ecomemoria e coscienza di luogo".
Protagonista della conversazione sarà Antonella Tarpino, saggista e antropologa della memoria, vicepresidente della Fondazione "Nuto Revelli", che dialogherà con il filosofo Ottavio Marzocca, presidente della Società dei/delle territorialisti/e. A condurre l'incontro sarà Luigi Di Gioia, esperto in patrimonio culturale.
Al centro del dibattito due concetti sempre più urgenti: ecomemoria e coscienza di luogo. Due dimensioni ancora poco riconosciute, ma fondamentali in un'epoca segnata dall'aggravarsi della crisi ecologica, che racchiude e amplifica molte delle criticità contemporanee.
Riconnettersi ai territori, rileggere con sguardo critico i modelli di sviluppo che spesso ne compromettono l'equilibrio, riscoprire pratiche più rispettose e sostenibili: sono queste alcune delle direttrici lungo cui si muoverà la riflessione. L'invito è a ritrovare un legame profondo tra memoria, identità e luoghi, restituendo valore alla cura degli spazi in cui viviamo, abitiamo e agiamo.
In questa prospettiva, l'ecomemoria dei territori e la coscienza dei luoghi diventano vere e proprie "materie prime" indispensabili per costruire un futuro più consapevole. Le riflessioni di Antonella Tarpino offriranno spunti concreti per avviare questo percorso, sottolineando l'urgenza di un cambiamento culturale prima che sia troppo tardi.
Antonella Tarpino è autrice di numerosi saggi dedicati al rapporto tra memoria e paesaggio. Tra le sue opere più note: Geografie della memoria. Case, rovine, oggetti quotidiani (Einaudi, 2008); Spaesati. Luoghi dell'Italia in abbandono tra memoria e futuro (Einaudi, 2012, Premio Bagutta 2013); Il paesaggio fragile. L'Italia vista dai margini (Einaudi, 2016, premio internazionale The Bridge Book Award 2017). Più recentemente, insieme ad Anna Marson, ha pubblicato Sguardi sul paesaggio. Tra memoria e azione (Manifestolibri, 2025).
L'incontro si propone come un'occasione di confronto aperto e partecipato, rivolta a cittadini, studiosi e a tutti coloro che intendono interrogarsi sul rapporto tra uomo, memoria e territorio
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • eventi
Altri contenuti a tema
Gli scout dell'Agesci Trani 1 portano in scena “Il ritorno dei Promessi Sposi” Gli scout dell'Agesci Trani 1 portano in scena “Il ritorno dei Promessi Sposi” Sabato 9 maggio nella parrocchia dello Spirito Santo
Trionfo di musica e solidarietà al Polo Museale di Trani: il tributo a Morricone di Diego Trivellini per UNICEF Vita di città Trionfo di musica e solidarietà al Polo Museale di Trani: il tributo a Morricone di Diego Trivellini per UNICEF L'evento è stato organizzato dalla Fondazione S.E.C.A.
Pasquale De Toma, incontro pubblico a Trani per l'ufficializzazione della candidatura al Consiglio Comunale Speciale Pasquale De Toma, incontro pubblico a Trani per l'ufficializzazione della candidatura al Consiglio Comunale Appuntamento previsto domani 30 aprile
L’Orchestra nel palmo di una mano: Diego Trivellini incanta Trani con la sua Fisorchestra Speciale L’Orchestra nel palmo di una mano: Diego Trivellini incanta Trani con la sua Fisorchestra La performance si svolgerà il 2 maggio presso il Polo Museale di Trani
“Città del futuro”: i candidati Amalia Palma ed Anselmo Mannatrizio presentano il loro programma Speciale “Città del futuro”: i candidati Amalia Palma ed Anselmo Mannatrizio presentano il loro programma Dalla rigenerazione urbana allo sport, passando per sostenibilità e giovani
La rivoluzione della visione arriva al Mercato settimanale di Trani: domani il Rodenstock Van con Ottica Pistillo Speciale La rivoluzione della visione arriva al Mercato settimanale di Trani: domani il Rodenstock Van con Ottica Pistillo Oltre al test dell'efficienza visiva gratuito, i cittadini che ci raggiungeranno riceveranno sconti esclusivi
Al comitato del candidato sindaco Galiano l'incontro "“PNRR: dai cantieri alle opere. Il futuro della nostra città" Speciale Al comitato del candidato sindaco Galiano l'incontro "“PNRR: dai cantieri alle opere. Il futuro della nostra città" Si svolgerà domenica 26 aprile alla presenza del vicesindaco Fabrizio Ferrante
Festa della Liberazione, Anpi BAT: gli eventi a Trani Cronaca Festa della Liberazione, Anpi BAT: gli eventi a Trani L'Anpi BAT ha diffuso il programma delle celebrazioni nella provincia
Adriatica Trani, sconfitta in trasferta contro la Freedom
6 maggio 2026 Adriatica Trani, sconfitta in trasferta contro la Freedom
Gli scout dell'Agesci Trani 1 portano in scena “Il ritorno dei Promessi Sposi”
6 maggio 2026 Gli scout dell'Agesci Trani 1 portano in scena “Il ritorno dei Promessi Sposi”
Inchiesta sul "Caso discarica Puro Vecchio ": l'ultima Verità di Amedeo Bottaro. Editoriale | Scusate il disturbo
6 maggio 2026 Inchiesta sul "Caso discarica Puro Vecchio": l'ultima Verità di Amedeo Bottaro. Editoriale | Scusate il disturbo
Alleanza Verdi e Sinistra presenta la lista dei candidati - Appuntamento il 7 maggio con Nicola Fratoianni e Marco Galiano
6 maggio 2026 Alleanza Verdi e Sinistra presenta la lista dei candidati - Appuntamento il 7 maggio con Nicola Fratoianni e Marco Galiano
Elezioni a Trani, il Partito Democratico, annuncia la presentazione della lista dei 32 candidati
6 maggio 2026 Elezioni a Trani, il Partito Democratico, annuncia la presentazione della lista dei 32 candidati
Urbanistica e rigenerazione urbana, oggi a Trani il confronto tra tecnici e istituzioni
6 maggio 2026 Urbanistica e rigenerazione urbana, oggi a Trani il confronto tra tecnici e istituzioni
Angelo Guarriello ha Incontrato gli agricoltori di Trani : acqua, furti a burocrazia le maggiori criticità del settore
6 maggio 2026 Angelo Guarriello ha Incontrato gli agricoltori di Trani : acqua, furti a burocrazia le maggiori criticità del settore
La "filiera del fare ": Raimondo Lima porta il Governo a Trani. Mercoledì il Sottosegretario Barbaro in visita all’AMIU (t)
5 maggio 2026 La "filiera del fare": Raimondo Lima porta il Governo a Trani. Mercoledì il Sottosegretario Barbaro in visita all’AMIU (t)
Viale De Gemmis e Piazza Marinai d’Italia, la visione di Marinaro: “Non è fantascienza, ma volontà di farlo”
5 maggio 2026 Viale De Gemmis e Piazza Marinai d’Italia, la visione di Marinaro: “Non è fantascienza, ma volontà di farlo”
Trani 2026, l'elenco degli scrutatori
5 maggio 2026 Trani 2026, l'elenco degli scrutatori
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.