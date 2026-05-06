Adriatica Trani, sconfitta in trasferta contro la Freedom

L'Adriatica Trani esce sconfitta dalla trasferta contro il Freedom Sport Club, al termine di una gara complessa contro un avversario in grande condizione.I bianco-blu erano consapevoli delle difficoltà dell'incontro, anche alla luce del buon momento della Freedom e del rientro in campo dopo la pausa di campionato. L'approccio iniziale è stato comunque positivo, con l'Adriatica capace di partire con il giusto atteggiamento, mantenendo il vantaggio nelle prime fasi e lavorando bene soprattutto nella correlazione muro-difesa.Con il passare del match, però, la Freedom è riuscita a rientrare, dimostrandosi molto attenta sia in fase difensiva che a muro, riuscendo a limitare le soluzioni offensive degli ospiti. Nel secondo set i padroni di casa hanno alzato ulteriormente il livello, mettendo sotto pressione l'Adriatica e impedendo di costruire un margine significativo.Il terzo e il quarto parziale si sono sviluppati su un sostanziale equilibrio, soprattutto nella prima metà, ma la Freedom è riuscita a mantenere sempre un leggero vantaggio. L'Adriatica Trani ha faticato a trovare continuità in attacco, anche per merito dell'organizzazione difensiva avversaria, senza riuscire a concretizzare le occasioni nei momenti decisivi.Una gara che non porta punti, ma che offre spunti utili in vista dell'ultimo impegno stagionale.L'Adriatica Trani tornerà infatti in campo domenica 10 maggio alle ore 18:00, in casa, contro la Dinamo Molfetta, per chiudere il campionato e dare un segnale importante nel finale di stagione