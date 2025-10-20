Adriatica Trani: esordio casalingo perfetto, 3-0 su Modugno davanti a un pubblico straordinario

Al Tensostatico "Ferrante", gremito e carico di entusiasmo, i ragazzi guidati dal duo Mazzola–Maggialetti si impongono con un convincente 3-0 sulla Pallavolo Modugno.Parziali: 25-21, 25-16, 25-16Un successo importante, frutto di un approccio concentrato e di un gioco sempre più maturo. L'Adriatica parte forte nel primo set, ma deve fare i conti con la reazione del Modugno, capace di difendere palloni difficili e di rientrare nel punteggio. Una volta chiuso il parziale, però, la squadra tranese ha preso definitivamente il controllo del match, mantenendo alto il ritmo e dimostrando netta superiorità nei due set successivi.«È stato un bell'esordio tra le mura di casa – commenta lo staff tecnico – la squadra ha gestito bene i momenti chiave, restando lucida anche quando Modugno ha trovato fiducia grazie a una buona difesa. Dopo il primo set, il gruppo ha alzato il livello e imposto il proprio gioco con continuità. Siamo contenti del risultato e dell'atteggiamento dei ragazzi.»L'atmosfera del Tensostatico ha reso la serata ancora più speciale: grande partecipazione di pubblico e tanto calore sugli spalti per la prima partita in casa in un campionato regionale maschile, un evento che segna una nuova tappa importante nella crescita del movimento pallavolistico tranese.«Vedere il Tensostatico "Ferrante" così pieno è stato emozionante – aggiungono dalla società – ci auguriamo di ritrovare sempre questo entusiasmo, perché il sostegno del pubblico è la nostra forza più grande.»Con questa vittoria, l'Adriatica Trani conferma la propria ambizione e guarda con determinazione ai prossimi impegni, forte di un gruppo compatto, motivato e pronto a dare spettacolo.