Adriatica Trani: esordio in Serie D sul campo della Scuola & Volley Altamura

Domenica 12 ottobre andrà in scena la prima sfida ufficiale della stagione

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 13.19 Comunicato Stampa
È tempo di debutto per l'Adriatica Trani maschile, pronta a vivere la sua prima giornata del campionato di Serie D 2025/26. Domenica 12 ottobre, alle ore 18:30, al Palasport "Baldassarra" di Altamura andrà in scena la prima sfida ufficiale della stagione.

L'avversario sarà la Scuola & Volley Altamura, una formazione giovane e in crescita, della quale si conosce ancora poco in termini di organico e di potenzialità. Una condizione che rende la partita ancora più insidiosa, trattandosi di una prima di campionato da affrontare lontano dalle mura amiche.

Per i ragazzi dell'Adriatica Trani sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta concentrazione, consapevoli che l'avvio di stagione rappresenta sempre un banco di prova importante, capace di indirizzare mentalità e fiducia per il prosieguo del campionato.

"La prima partita – sottolinea lo staff tecnico – è sempre particolare: conosciamo poco i nostri avversari, ma sappiamo che troveremo una squadra giovane, con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. Per questo sarà essenziale scendere in campo con determinazione, gestire le emozioni dell'esordio e puntare a costruire fin da subito il nostro percorso."

L'Adriatica Trani maschile è pronta a trasformare questa nuova avventura in una stagione di crescita e soddisfazioni, partendo con il piede giusto già dalla prima trasferta.
