Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo

La società bianco-blu riparte dalla solidità di uno staff collaudato per affrontare la stagione 2025/26

Trani - lunedì 15 settembre 2025 15.50
La Lavinia Group Volley Trani annuncia con soddisfazione la conferma dello staff tecnico che guiderà la prima squadra nel campionato di Serie C femminile 2025/26.

Alla guida ci sarà ancora coach Mauro Mazzola, allenatore di grande esperienza e protagonista di numerosi successi sportivi, tra cui promozioni in Serie D, Serie C e l'approdo in B2. Da anni è il punto fermo della panchina bianco-blu, garanzia di continuità e competenza.

Accanto a lui è confermato il vice coach Vito Piccigallo, figura determinante nello staff tecnico della Lavinia Group Volley Trani. Piccigallo, con il suo contributo quotidiano e la capacità di affiancare e integrare il lavoro del primo allenatore, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la crescita tecnica della squadra e per la valorizzazione delle giovani atlete del vivaio.

«Ripartire da Mazzola e Piccigallo – sottolinea la dirigenza – significa dare continuità a un progetto tecnico serio e ambizioso, fondato su professionalità, impegno e passione. La loro intesa e complementarità sono garanzia di un lavoro solido e strutturato, che guarda sia al risultato sportivo che alla crescita complessiva del movimento pallavolistico tranese.»

Con questa scelta, la Lavinia Group Volley Trani conferma la propria volontà di costruire il futuro sulla forza della squadra e sulla competenza di uno staff tecnico affiatato, pronto a guidare le bianco-blu verso una nuova stagione di sfide ed emozioni.
