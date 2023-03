Adriatica e Ail Trani, insieme per vincere

L'Ail Bat, fondata il 24 ottobre 2012, è una sezione autonoma affiliata alla Sezione Nazionale creata in sintonia con gli scopi ed il programma dell'AIL Nazionale a sostegno del reparto di Ematologia dell'ASL BAT ubicato nel polo onco-ematologico dell'Ospedale Civile di Barletta.AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze; si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.L'Adriatica Volley Trani ha deciso di affiancare e sostenere questo progetto, in quanto ritiene opportuno e importante essere vicini e uniti nella battaglia contro queste malattie.È un onore e un piacere per la società poter dare un importante contributo!Uniti si può, uniti si vince!