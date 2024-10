È tempo di Soccer Trani-Audace Barletta: parola d’ordine "coraggio" per gli uomini di Mascia

Si scende in campo per la 7^giornata del campionato di Promozione:, fin qui perfetta in stagione, con sei vittorie su altrettante partite. Il match si giocherà domenica alle ore 19:30, al 'Poli' di Molfetta.I tranesi, dopo una partenza un po' a rilento, non si sono più fermati, raggiungendo ben quattro vittorie consecutive, condite da quattro clean-sheet. Vincere o perdere questo match cambierebbe molto:, in caso di sconfitta, scivolerebbero a -8, un divario che difficilmente potrebbe essere ridotto, visto il blasone della squadra allenata da mister Maffucci che, nel suo folto organico, può contare su giocatori di altre categorie, quali Martinez, Morra, Vicedomini e Telera, per nominarne qualcuno., alla ricerca di una vittoria che varrebbe molto di più dei tre punti: ", i ragazzi hanno voglia di dimostrare che questo gap tra noi e loro non è tanto - commenta Mascia -, con altrettanti clean-sheet. Tra vincere o perdere cosa influenzerebbe di più? Credo che la prestazione possa indirizzare la stagione, piuttosto che il risultato. Se facessimo una grande prestazione, ne usciremmo rafforzati. È una partita che vale tre punti, come tutte le altre. In campo c'è bisogno di tanta corsa, non dobbiamo snaturarci.Domenica si affronteranno la miglior difesa del campionato, la Soccer, con tre reti subite, contro il miglior attacco, l'Audace, a quota 22 reti realizzate: "Dovremmo essere concentrati e attenti- commenta Di Savino - affrontare gente con così tanta esperienza non sarà facile."