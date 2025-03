Coppa Puglia, la Polisportiva si regala la semifinale: Atletico Bisceglie battuto anche al ritorno

: archiviata la pratica Atletico Bisceglie nei quarti di finale, adesso i ragazzi di Terrevoli incontreranno il Trinitapoli, uscito vincente dalla doppia sfida contro l'Asd Trani.che hanno però dovuto combattere e sudare sino al triplice fischio.Quanto alla cronaca, la Polisportiva passa subito in vantaggio con Youssef, che sigla la rete dell'1-0 iniziale. I primi minuti sono tutti di marca tranese ma, al momento giusto, esce fuori il carattere dell'Atletico Bisceglie che, come nella gara di andata, non molla un centimetro, mettendo più volte in difficoltà i tranesi. Al 23' gli ospiti trovano la rete del pareggio con Liso, abile ad incunearsi con tecnica in area di rigore e battere Crisantemo: 1-1. I biscegliesi cavalcano l'onda dell'entusiasmo e, al 44' completano la rimonta, questa volta con Mastrototaro che, con una grande prodezza, spedisce la sfera all'incrocio dei pali, regalando la rete dell'1-2 ai suoi. Si va a riposo così.La Polisportiva rientra in campo con uno spirito diverso: al 58' il solito e insaziabile Desimine firma la rete del 2-2, in seguito ad un contropiede letale. Dopodiché l'Atletico Bisceglie crea qualche opportunità pericolosa, ma in nessuna di queste riesce a battere Crisantemo. Al 71' i tranesi tornano nuovamente in vantaggio: è sempre Desimine a mettersi in mostra, firmando il 34esimo centro della sua formidabile stagione. Nel finale ci pensa Morea a chiudere definitivamente la gara, con la rete del 4-2 che