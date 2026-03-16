La Polisportiva Trani è promossa in Prima Categoria: che stagione!

È un'annata trionfale per le società tranesi: ladel presidente Paolo Abruzzese è stata ufficialmente promossa in, ottenendo così la seconda promozione di fila in seguito al successo della passata stagione in Terza Categoria. Un'annata magica per i tranesi, che stravincono il, in cui hanno dimostrato, giornata dopo giornata, tutta la propria forza.Decisiva la roboante vittoria di domenica contro il Sant'Agata di Puglia, sconfitto 1-4, al termine di una prestazione, l'ennesima, perfetta, da parte dei biancazzurri allenati da Michele Pensa. La Polisportiva Trani vince con addirittura: 58 punti sin qui, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e addirittura 0 sconfitte, con 79 reti realizzate e 15 subite.A segno Martin Morea, autore di una doppietta, Antonio Bruno e Abdel Atif: tre firme che permettono addi festeggiare: "Sono molto, non importa la categoria, a vincere è il Trani, è Trani,. Ho voluto fortemente calciatoriin squadra, e così è stato. Non ci arrendiamo, il campionato finisce il 26 aprile, ma adesso mi godo questa vittoria, gioendo con la mia squadra"? Un grande, come tutti. Ho sempre ammirato la sua caparbietà. Ha subito compreso il mio intento,. A chi dedico questa promozione?". Parola anche allo stesso allenatore della Polisportiva Trani: "Sono emozionato e felice per i ragazzi e la società, sempre. Abbiamo costruito una squadra forte per vincere, e ci siamo riusciti. Ilè una persona vera,, ci è sempre stato vicino"E allora non resta che congratularci anche con la Polisportiva Trani, il cui trionfo si va ad aggiungere a quello della Soccer Trani, promossa in Eccellenza.