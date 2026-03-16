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Calcio

La Polisportiva Trani è promossa in Prima Categoria: che stagione!

Abruzzese: “Emozionato, a vincere è Trani, la mia città”

Trani - lunedì 16 marzo 2026 9.01
È un'annata trionfale per le società tranesi: la Polisportiva Trani 2006 del presidente Paolo Abruzzese è stata ufficialmente promossa in Prima Categoria, ottenendo così la seconda promozione di fila in seguito al successo della passata stagione in Terza Categoria. Un'annata magica per i tranesi, che stravincono il Girone A di Seconda Categoria, in cui hanno dimostrato, giornata dopo giornata, tutta la propria forza.

Decisiva la roboante vittoria di domenica contro il Sant'Agata di Puglia, sconfitto 1-4, al termine di una prestazione, l'ennesima, perfetta, da parte dei biancazzurri allenati da Michele Pensa. La Polisportiva Trani vince con addirittura quattro giornate d'anticipo: 58 punti sin qui, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e addirittura 0 sconfitte, con 79 reti realizzate e 15 subite.

A segno Martin Morea, autore di una doppietta, Antonio Bruno e Abdel Atif: tre firme che permettono ad Abruzzese di festeggiare: "Sono molto emozionato, non importa la categoria, a vincere è il Trani, è Trani, la mia città. Ho voluto fortemente calciatori tranesi in squadra, e così è stato. Non ci arrendiamo, il campionato finisce il 26 aprile, ma adesso mi godo questa vittoria, gioendo con la mia squadra"

"Mister Pensa? Un grande, come tutti. Ho sempre ammirato la sua caparbietà. Ha subito compreso il mio intento, vincere. A chi dedico questa promozione? A mio figlio". Parola anche allo stesso allenatore della Polisportiva Trani: "Sono emozionato e felice per i ragazzi e la società, sempre ambiziosa. Abbiamo costruito una squadra forte per vincere, e ci siamo riusciti. Il Presidente è una persona vera, competente, ci è sempre stato vicino"

E allora non resta che congratularci anche con la Polisportiva Trani, il cui trionfo si va ad aggiungere a quello della Soccer Trani, promossa in Eccellenza. È stata una domenica magica per lo sport tranese!
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