La Polisportiva Trani fatica, ma vince ancora: Elce battuto 2-1

Seconda Categoria, è terminata, domenica 8 febbraio, la 17esima giornata di campionato: la, reduce dal successo fondamentale nello scontro diretto contro il Virtus Sammarco, soffre, ma vince ancora, battendo: al 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi, al termine di una partita più complicata del previsto. Decisive le reti diCon questa vittoria, la Polisportiva Trani si avvicina sempre di più all'obiettivo, salendo a, rimanendo a. Il traguardo è ancora lontano, ma non lontanissimo per gli uomini di Abruzzese, sempre più in vetta e sempre più vicini al salto in. 17 partite, 14 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Numeri incredibili.Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Campanale, Tortosa Maicol, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Patruno, Anastasia, Dinoia. I tranesi partono in quarta, e passano subito in vantaggio, grazie alla rete del solito Amorese: 1-0. Qualche minuto più tardi Dinoia si divora il raddoppio da posizione ravvicinata, ma il 2-0 non tarda ad arrivare: al 18' Dell'Oglio, con un preciso colpo di testa, batte il portiere avversario. Due minuti più tardi però, ingenuità dei tranesi: calcio di rigore per l'Elce, battuto Crisantemo: 2-1. Successivamente ci prova Anastasia, senza esito positivo. Si va al riposo sul 2-1.La seconda frazione si apre con una ghiotta occasione per Mattia Patruno, che calcia però sopra la traversa. Sette minuti più tardi Crisantemo salva i suoi, respingendo la conclusione a botta sicura di D'Onofrio. Qualche minuto dopo Desimine colpisce la traversa. Nel finale gli ospiti sfiorano il nuovo pari, decisivo l'intervento sulla linea di Persichella, che blinda il definitivo