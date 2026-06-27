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Calcio

Polisportiva Trani, settore giovanile vincente: aperte le iscrizioni

Gli allenamenti e le gare ufficiali si svolgeranno al campo 'Povia'

Trani - sabato 27 giugno 2026 13.48 Comunicato Stampa
La Polisportiva Trani ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il proprio settore giovanile e la scuola calcio in vista della stagione sportiva 2026/2027. Dopo le due promozioni consecutive conquistate dalla Prima Squadra, il club biancazzurro amplia il proprio progetto dedicando particolare attenzione alla crescita del vivaio, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un percorso di formazione sportiva ed educativa. Le attività si svolgeranno presso il Campo Sportivo Vincenzo Povia (Ex Bovio) e saranno rivolte alle annate 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 per il settore giovanile, oltre alla scuola calcio dedicata ai bambini che desiderano avvicinarsi a questa disciplina.

Nuovo e qualificato lo staff tecnico. Tra le iniziative previste, la società ha annunciato che tutti gli iscritti riceveranno in omaggio un kit ufficiale completo, composto da zaino, giubbotto, k-way, completo estivo e completo invernale. L'intento del progetto è quello di coniugare la crescita tecnica dei ragazzi con quella personale, promuovendo valori come il rispetto, la collaborazione e il senso di appartenenza attraverso la pratica sportiva.

Nei prossimi giorni la Polisportiva Trani 2006 comunicherà inoltre, attraverso i propri canali social ufficiali, le date degli stage, appuntamenti dedicati ai giovani che vorranno conoscere da vicino il progetto tecnico della società. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 340 686 8116 (Segreteria). "Sogna ragazzo, sogna" è lo slogan scelto dal club per accompagnare la nuova stagione del settore giovanile.
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