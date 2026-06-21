Polisportiva Trani 2006: continuità, competenza e ambizione per la nuova Prima Categoria

Laguarda al futuro nel segno della continuità e del rafforzamento della propria struttura tecnica e dirigenziale. Dopo una stagione da protagonisti assoluti culminata con la vittoria del campionato die la seguente promozione in Prima Categoria con quattro giornate di anticipo, il club biancazzurro ha definito tre tasselli fondamentali in vista del campionato 2026/2027: la conferma dicome Responsabile della Prima Squadra, l'arrivo dinel ruolo di Direttore Sportivo e la permanenza dinello staff tecnico con nuove responsabilità.Al centro del progetto resta, classe 1988, confermato alla guida della Prima Squadra dopo una stagione che ha lasciato il segno. I numeri raccontano il percorso straordinario costruito insieme al gruppo biancazzurro: 24 partite disputate, 20 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, per un totale di 64 punti conquistati, 86 reti realizzate e appena 16 subite. Un rendimento che ha consentito alla Polisportiva Trani 2006 di conquistare il campionato con autorevolezza e di presentarsi alla nuova avventura in Prima Categoria con entusiasmo e identità ben definite. La conferma di Pensa rappresenta quindi la naturale prosecuzione di un progetto tecnico che ha già dimostrato solidità e risultati concreti.Accanto alla continuità tecnica arriva anche un innesto di esperienza e visione con l'ingresso dicome Direttore Sportivo della Prima Squadra. Una figura che porta in dote un percorso articolato tra calcio professionistico e dilettantistico. Nel corso della sua carriera Murolo ha collaborato come osservatore con realtà importanti come Brescia, Parma, Avellino e Foggia, maturando competenze nella valutazione dei calciatori e nella costruzione degli organici. Tra il 2020 e il 2022 ha inoltre lavorato alla Nocerina come collaboratore tecnico di mister Giovanni Cavallaro, contribuendo al raggiungimento di due partecipazioni consecutive ai playoff di Serie D. Più recentemente ha intrapreso il percorso dirigenziale ottenendo risultati significativi: il quinto posto con il Minervino nella stagione 2023/2024 e, successivamente, le esperienze al San Severo Calcio e all'Etra Barletta, con piazzamenti di rilievo e una finale di Coppa Regionale Pugliese.A completare il quadro della nuova organizzazione tecnica c'è la conferma di, che proseguirà il proprio percorso nello staff della Prima Squadra assumendo il doppio incarico di Collaboratore Tecnico e Match Analyst. Dopo aver contribuito al successo della scorsa stagione, Lombardi avrà un ruolo ancora più centrale nella preparazione delle gare e nell'analisi delle prestazioni, confermando la volontà della società di investire in strumenti, competenze e professionalità moderne. Alle spalle porta un'importante esperienza maturata da calciatore con le maglie di Audace Cerignola, Canosa, Real Siti, Spinazzola, Ortanova e Soccer Trani.La nuova stagione prende così forma attorno a un'idea chiara: dare continuità al lavoro svolto, rafforzare l'organizzazione e costruire una Prima Categoria all'altezza delle ambizioni biancazzurre. Con una guida tecnica confermata, una direzione sportiva di esperienza e uno staff sempre più strutturato, la Polisportiva Trani 2006 si prepara ad affrontare il prossimo campionato con entusiasmo, identità e l'obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita.