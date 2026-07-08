Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Soccer Trani: “Tutti allo stadio!”
Calcio

La Soccer Trani sceglie Sarnano per il ritiro estivo: ecco le date

biancazzurri svolgeranno la preparazione precampionato dal 4 al 13 agosto

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 13.25
La Soccer Trani ha ufficializzato la sede del ritiro estivo in vista della stagione sportiva 2026/27. I biancazzurri svolgeranno la preparazione precampionato dal 4 al 13 agosto a Sarnano, suggestivo centro in provincia di Macerata, pronto ad accogliere squadra e staff tecnico per dieci giorni di intenso lavoro, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Ad ospitare gli allenamenti sarà lo Stadio Comunale Mauro Maurelli, impianto messo a disposizione dal Comune di Sarnano. Un gesto di collaborazione che il club biancazzurro ha voluto sottolineare con un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale per la disponibilità e l'accoglienza riservata alla squadra. Lo stadio sarà utilizzato, nei giorni precedenti all'arrivo della Soccer Trani, anche dalla Sambenedettese, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C.

Nel corso del soggiorno marchigiano, il gruppo squadra alloggerà presso l'Hotel Brunforte, struttura che ospiterà calciatori, staff tecnico e dirigenti durante tutto il periodo del ritiro. Prima del trasferimento nelle Marche, la squadra si ritroverà a Trani a partire dal 20 luglio, data che segnerà l'inizio della preparazione estiva. Sarà il primo passo verso una nuova stagione, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e atletiche agli impegni ufficiali. Il ritiro di Sarnano rappresenterà il momento centrale della pre-season dei tranesi, durante il quale il gruppo getterà le basi per affrontare con entusiasmo e determinazione il campionato 2026/27, che si prospetta avvincente, e non poco.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
“Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro “Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro Una serata ricca di emozioni, tra aneddoti, ricordi ed uno sguardo rivolto alla prossima stagione
Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti assoluti con il Bisceglie
Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra Sport Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra Stasera dirigenti, ex calciatori, tifosi e appassionati si ritroveranno per ripercorrere cento anni di emozioni, ricordi e appartenenza in vista delle celebrazioni del 2027
Soccer Trani, intenzioni chiare: ambire al salto. Il punto sul mercato dei tranesi Calcio Soccer Trani, intenzioni chiare: ambire al salto. Il punto sul mercato dei tranesi In settimana sono arrivate altre ufficialità: inizia a prendere forme la nuova rosa
Ufficialità, trattative e sogni, la Soccer Trani è scatenata: il punto sul mercato biancazzurro Calcio Ufficialità, trattative e sogni, la Soccer Trani è scatenata: il punto sul mercato biancazzurro Dalla riconferma di Colombo all’obiettivo Tkachuk: ecco un riassunto completo
Nuovo manto erboso artificiale, si attende il via libera di LND e CONI: il punto sulla questione stadio Calcio Nuovo manto erboso artificiale, si attende il via libera di LND e CONI: il punto sulla questione stadio Pace: “C’è stato un incontro con Galiano, abbiamo fatto un sopralluogo. Ho percepito una certa attenzione e sensibilità al tema”
Prende forma il nuovo Trani: ufficiali Addario, Giacobbe e Donnarumma, ma non è finita… Prende forma il nuovo Trani: ufficiali Addario, Giacobbe e Donnarumma, ma non è finita… Il sogno di mercato dei tranesi porta alla Polonia: interesse per Yuriy Thachuk
Eccellenza, il primo tassello del Trani è la conferma di Turitto: il punto sul calciomercato Calcio Eccellenza, il primo tassello del Trani è la conferma di Turitto: il punto sul calciomercato L’intenzione della società è chiara: assumere un ruolo da protagonista assoluta
Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie
8 luglio 2026 Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie
Trani abbraccia Buenos Aires: cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla
8 luglio 2026 Trani abbraccia Buenos Aires: cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla
Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani
8 luglio 2026 Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani
Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»
8 luglio 2026 Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»
“Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
8 luglio 2026 “Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
Un arbitro, il calcio e i retroscena di un mondo poco conosciuto: Valentino Losito presenta a Trani il libro "Un uomo 'solo' al comando "
8 luglio 2026 Un arbitro, il calcio e i retroscena di un mondo poco conosciuto: Valentino Losito presenta a Trani il libro "Un uomo 'solo' al comando"
Giunta Galiano, De Santis: «Si apre una stagione politica per fare di Trani capitale della cultura e dell'accoglienza nel Mediterraneo»
8 luglio 2026 Giunta Galiano, De Santis: «Si apre una stagione politica per fare di Trani capitale della cultura e dell'accoglienza nel Mediterraneo»
«Teatro a Corte», sul palco "Venerdì 17 - Due preti di troppo ": torna a Trani la compagnia Camomilla a Colazione
8 luglio 2026 «Teatro a Corte», sul palco "Venerdì 17 - Due preti di troppo": torna a Trani la compagnia Camomilla a Colazione
Il Teatro che abbatte ogni barriera: torna a Trani il Festival Nazionale "Il Giullare "
8 luglio 2026 Il Teatro che abbatte ogni barriera: torna a Trani il Festival Nazionale "Il Giullare"
Il coraggio del cantiere: Marco Galiano vara la nuova Giunta Comunale e la blinda per i prossimi cinque anni
7 luglio 2026 Il coraggio del cantiere: Marco Galiano vara la nuova Giunta Comunale e la blinda per i prossimi cinque anni
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.