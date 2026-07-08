La Soccer Trani sceglie Sarnano per il ritiro estivo: ecco le date

Laha ufficializzato la sede del ritiro estivo in vista della stagione sportiva. I biancazzurri svolgeranno la preparazione precampionato dal, suggestivo centro in provincia di Macerata, pronto ad accogliere squadra e staff tecnico per dieci giorni di intenso lavoro, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Ad ospitare gli allenamenti sarà lo Stadio Comunale, impianto messo a disposizione dal Comune di Sarnano. Un gesto di collaborazione che il club biancazzurro ha voluto sottolineare con un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale per la disponibilità e l'accoglienza riservata alla squadra. Lo stadio sarà utilizzato, nei giorni precedenti all'arrivo della Soccer Trani, anche dalla, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C.Nel corso del soggiorno marchigiano, il gruppo squadra alloggerà presso, struttura che ospiterà calciatori, staff tecnico e dirigenti durante tutto il periodo del ritiro. Prima del trasferimento nelle Marche, la squadra si ritroverà a Trani a partire dal 20 luglio, data che segnerà l'inizio della preparazione estiva. Sarà il primo passo verso una nuova stagione, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e atletiche agli impegni ufficiali. Il ritiro di Sarnano rappresenterà il momento centrale della pre-season dei tranesi, durante il quale il gruppo getterà le basi per affrontare con entusiasmo e determinazione il campionato 2026/27, che si prospetta avvincente, e non poco.