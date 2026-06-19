Nuovo manto erboso artificiale, si attende il via libera di LND e CONI: il punto sulla questione stadio

Nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, si è tenuta, presso lo stadio Nicola Lapi di Trani, una conferenza stampa per chiarire la questione, con un focus particolare sull'installazione di un. Nel corso di essa, sono intervenuti il presidente della Soccer Trani,, ed, presidente del Rugby Bisceglie e referente dell'RTI Bee Dragon, ossia l'unione delle società che gestiscono l'impianto. Ecco le dichiarazioni.: "Chiariamo che l'impianto è affidato per dieci anni all', composta dal Rugby Bisceglie e dall'ASD Soccer Trani (settore giovanile). Loro si occupano dello svolgimento di tutti i lavori, oltre allo sfruttamento commerciale. Noi lavoriamo in, e ciò ci permette l'utilizzo dello stadio. Iniziare ilfuori Trani? Noi siamo ottimisti, ma la palla adesso è nel campo delle. Dovremmo essere nei tempi, e dunque per il momento non ci siamo posti questo problema. Gli intoppi ci possono essere, e nel caso ci saranno, gli affronteremo con soluzioni '' per i nostri tifosi. C'è stato un incontro con, abbiamo fatto un sopralluogo. Ho percepito una certa attenzione e sensibilità al tema. Nei prossimi giorni attendiamo sviluppi. I tempi potranno dilatarsi, indipendentemente dalle persone. La sensazione è che lasia stata recepita, e che si lavorerà ad una soluzione entro l'inizio della stagione. Noi, come società non ci siamo dati delle. Le istituzioni forniscono dei tempi, noi possiamo solamente reputarle razionali o meno."? Ne approfitto per ringraziare i ragazzi artefici di una cavalcata splendida dell'anno scorso. Come spesso avviene nel dilettantismo, alcuni giocatori hanno un lavoro ed una vita professionale oltre il calcio. Con il salto di categoria, cambiano anche, si erano create molte incompatibilità tra attività calcistica e lavorativa.? L'idea è essere competitivi, gli innesti annunciati dimostrano ciò. Noi dobbiamo averee la fame della matricola, faremo tutto ciò che saremo in grado di guadagnare. L'idea è mettere in campo una squadra che possa competere per vincere con tutti.": "Era giusto fare il punto della situazione. Dopo aver partecipato al bando, siamo diventatial novembre del '25. Da quel momento, collaboriamo con la Soccer Trani. Abbiamo portato avanti la macchina burocratica che prevede alcune migliorie richieste direttamente dal Comune, tra cui il rifacimento del manto erboso, con la sua trasformazione in erba sintetica. Abbiamo ottenuto e presentato lanecessaria nei primi giorni di aprile, anche se non è stato molto semplice. Adesso. La riqualificazione dei vecchi spogliatoi è in programma, ma ci saranno dei tempi più lunghi. Dunque, per velocizzare i lavori, abbiamo dovuto scindere il tutto, dando priorità al rifacimento del manto erboso."