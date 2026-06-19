Calcio
Nuovo manto erboso artificiale, si attende il via libera di LND e CONI: il punto sulla questione stadio
Pace: “C’è stato un incontro con Galiano, abbiamo fatto un sopralluogo. Ho percepito una certa attenzione e sensibilità al tema”
Trani - venerdì 19 giugno 2026 18.58
Nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, si è tenuta, presso lo stadio Nicola Lapi di Trani, una conferenza stampa per chiarire la questione Stadio, con un focus particolare sull'installazione di un nuovo manto erboso in erba artificiale/sintetica di ultima generazione. Nel corso di essa, sono intervenuti il presidente della Soccer Trani, Luciano Pace, ed Antonio Pedone, presidente del Rugby Bisceglie e referente dell'RTI Bee Dragon, ossia l'unione delle società che gestiscono l'impianto. Ecco le dichiarazioni.
Luciano Pace: "Chiariamo che l'impianto è affidato per dieci anni all'R.T.I Bee Dragon, composta dal Rugby Bisceglie e dall'ASD Soccer Trani (settore giovanile). Loro si occupano dello svolgimento di tutti i lavori, oltre allo sfruttamento commerciale. Noi lavoriamo in partnership, e ciò ci permette l'utilizzo dello stadio. Iniziare il campionato fuori Trani? Noi siamo ottimisti, ma la palla adesso è nel campo delle istituzioni. Dovremmo essere nei tempi, e dunque per il momento non ci siamo posti questo problema. Gli intoppi ci possono essere, e nel caso ci saranno, gli affronteremo con soluzioni 'comode' per i nostri tifosi. C'è stato un incontro con Galiano, abbiamo fatto un sopralluogo. Ho percepito una certa attenzione e sensibilità al tema. Nei prossimi giorni attendiamo sviluppi. I tempi potranno dilatarsi, indipendentemente dalle persone. La sensazione è che la problematica sia stata recepita, e che si lavorerà ad una soluzione entro l'inizio della stagione. Noi, come società non ci siamo dati delle tempistiche. Le istituzioni forniscono dei tempi, noi possiamo solamente reputarle razionali o meno."
"Smantellamento della rosa? Ne approfitto per ringraziare i ragazzi artefici di una cavalcata splendida dell'anno scorso. Come spesso avviene nel dilettantismo, alcuni giocatori hanno un lavoro ed una vita professionale oltre il calcio. Con il salto di categoria, cambiano anche orari, si erano create molte incompatibilità tra attività calcistica e lavorativa. Mercato? L'idea è essere competitivi, gli innesti annunciati dimostrano ciò. Noi dobbiamo avere l'umiltà e la fame della matricola, faremo tutto ciò che saremo in grado di guadagnare. L'idea è mettere in campo una squadra che possa competere per vincere con tutti."
Antonio Pedone: "Era giusto fare il punto della situazione. Dopo aver partecipato al bando, siamo diventati concessionari al novembre del '25. Da quel momento, collaboriamo con la Soccer Trani. Abbiamo portato avanti la macchina burocratica che prevede alcune migliorie richieste direttamente dal Comune, tra cui il rifacimento del manto erboso, con la sua trasformazione in erba sintetica. Abbiamo ottenuto e presentato la documentazione necessaria nei primi giorni di aprile, anche se non è stato molto semplice. Adesso attendiamo l'ok definitivo dal CONI e dalla LND per l'inizio dei lavori. La riqualificazione dei vecchi spogliatoi è in programma, ma ci saranno dei tempi più lunghi. Dunque, per velocizzare i lavori, abbiamo dovuto scindere il tutto, dando priorità al rifacimento del manto erboso."
Luciano Pace: "Chiariamo che l'impianto è affidato per dieci anni all'R.T.I Bee Dragon, composta dal Rugby Bisceglie e dall'ASD Soccer Trani (settore giovanile). Loro si occupano dello svolgimento di tutti i lavori, oltre allo sfruttamento commerciale. Noi lavoriamo in partnership, e ciò ci permette l'utilizzo dello stadio. Iniziare il campionato fuori Trani? Noi siamo ottimisti, ma la palla adesso è nel campo delle istituzioni. Dovremmo essere nei tempi, e dunque per il momento non ci siamo posti questo problema. Gli intoppi ci possono essere, e nel caso ci saranno, gli affronteremo con soluzioni 'comode' per i nostri tifosi. C'è stato un incontro con Galiano, abbiamo fatto un sopralluogo. Ho percepito una certa attenzione e sensibilità al tema. Nei prossimi giorni attendiamo sviluppi. I tempi potranno dilatarsi, indipendentemente dalle persone. La sensazione è che la problematica sia stata recepita, e che si lavorerà ad una soluzione entro l'inizio della stagione. Noi, come società non ci siamo dati delle tempistiche. Le istituzioni forniscono dei tempi, noi possiamo solamente reputarle razionali o meno."
"Smantellamento della rosa? Ne approfitto per ringraziare i ragazzi artefici di una cavalcata splendida dell'anno scorso. Come spesso avviene nel dilettantismo, alcuni giocatori hanno un lavoro ed una vita professionale oltre il calcio. Con il salto di categoria, cambiano anche orari, si erano create molte incompatibilità tra attività calcistica e lavorativa. Mercato? L'idea è essere competitivi, gli innesti annunciati dimostrano ciò. Noi dobbiamo avere l'umiltà e la fame della matricola, faremo tutto ciò che saremo in grado di guadagnare. L'idea è mettere in campo una squadra che possa competere per vincere con tutti."
Antonio Pedone: "Era giusto fare il punto della situazione. Dopo aver partecipato al bando, siamo diventati concessionari al novembre del '25. Da quel momento, collaboriamo con la Soccer Trani. Abbiamo portato avanti la macchina burocratica che prevede alcune migliorie richieste direttamente dal Comune, tra cui il rifacimento del manto erboso, con la sua trasformazione in erba sintetica. Abbiamo ottenuto e presentato la documentazione necessaria nei primi giorni di aprile, anche se non è stato molto semplice. Adesso attendiamo l'ok definitivo dal CONI e dalla LND per l'inizio dei lavori. La riqualificazione dei vecchi spogliatoi è in programma, ma ci saranno dei tempi più lunghi. Dunque, per velocizzare i lavori, abbiamo dovuto scindere il tutto, dando priorità al rifacimento del manto erboso."