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Soccer Trani, al via la campagna abbonamenti: “Ancora, continuiamo insieme”

“Dopo la stagione più bella della nostra storia, ripartiamo Ancora: in Eccellenza, con la stessa passione”

Trani - venerdì 17 luglio 2026 15.02
È oramai ai nastri di partenza la stagione sportiva 2026/27, con la Soccer Trani chiamata ad assumere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. Iniziano ormai a delinearsi gli organici delle società e, ad oltre un mese dall'inizio del mercato, sembrerebbe esserci una corsa a quattro, con Taranto, Canosa, Trani e Squinzano pronte a darsi battaglia per le posizioni di vertice. Ma occhio anche ad Unione Bisceglie ed Ostuni.

Nelle ultime ore, è partita ufficialmente la campagna abbonamenti della Soccer Trani: "Dopo la stagione più bella della nostra storia, ripartiamo Ancora: in Eccellenza, con la stessa passione. Sottoscrivi il tuo abbonamento e sii al nostro fianco allo Stadio Nicola Lapi." Questo il messaggio apparso sul sito ufficiale del sodalizio biancazzurro, carico come non mai per questo atteso ritorno nella massima serie regionale.

Andando più nel dettaglio, ecco tutte le tariffe pensate per i tifosi tranesi: GRADINATA/TRIBUNA INFERIORE -> intero 95€, ridotto donna/U14 50€; TRIBUNA SUPERIORE CENTRALE -> intero 170€, ridotto donna/U14 80€; TRIBUNA SUPERIORE LATERALE -> intero 120€, ridotto donna/U14 50€. Questi invece i prezzi del ticket singolo: GRADINATA/TRIBUNA INFERIORE -> intero 8€, ridotto donna/U14 5€; TRIBUNA SUPERIORE CENTRALE -> intero 15€, ridotto donna/U14 10€; TRIBUNA SUPERIORE LATERALE -> intero 12€, ridotto donna/U14 8€.

Dove acquistare? Ecco tutti i punti vendita convenzionati -> Bar Rosanna (Corso Imbriani, 74 - Trani), Bar Guendalina (Corso Vittorio Emanuele, 216 - Trani), Cartoleria La Fiorente (Corso Vittorio Emanuele, 13 - Trani) e Sisal Wincity (Via Falcone, 45 - Trani). Già nella mattinata di venerdì, moltissimi cuori biancazzurri hanno prenotato il proprio abbonamento, rinnovando la propria fede per il calcio cittadino. Si prospetta una stagione avvincente!
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