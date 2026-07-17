Palazzo Palmieri
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Politica

Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione

Fabrizio Ferrante eletto Presidente del Consiglio

Trani - venerdì 17 luglio 2026 6.47 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Trani a conclusione del Consiglio Comunale che lo scorso 16 luglio ha designato l'avv. Fabrizio Ferrante quale Presidente del Consiglio Comunale.

Come Partito Democratico, esprimiamo profonda soddisfazione per l'elezione di Fabrizio Ferrante come presidente del Consiglio Comunale, figura di comprovata esperienza e di assoluta garanzia istituzionale per l'intera assise, sia per la maggioranza che per le minoranze. La sua elezione sullo scranno più alto di Palazzo Palmieri, avvenuta con una votazione chiara espressa alla prima votazione utile, rappresenta la sintesi perfetta della compattezza della nostra coalizione, manifestata anche nella votazione del Vice Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Chi si era "comodamente accomodato" in platea prevedendo scenari di instabilità o scommettendo su imprecisati "rebus" dell'ultimo minuto, ha dovuto fare i conti con la realtà di un voto lineare e di una proposta amministrativa che nasce a Trani, per Trani. Una proposta guidata unicamente dalla consapevolezza che la stabilità e il futuro della città debbano sempre prevalere sulle dinamiche e sulle ambizioni personali. La maggioranza si è mossa nel solco del pieno rispetto delle regole d'aula e dello Statuto, dimostrando che la volontà di far partire subito e bene la macchina amministrativa è comune e condivisa. Il "lavoro di squadra" che ha caratterizzato la proposta elettorale si conferma, così, come il metodo di lavoro di questa coalizione. Mentre accogliamo con assoluto favore l'intenzione delle opposizioni di svolgere un ruolo di controllo attento e rigoroso, noi scegliamo di rispondere fin da subito con la cultura della responsabilità e dei fatti. La maggioranza c'è, ha dimostrato coesione al suo debutto e lavorerà per dare le risposte che la città attende. La macchina amministrativa di Trani è partita: l'auspicio del Partito Democratico è che il confronto d'aula, pur nella naturale dialettica tra le parti, mantenga sempre lo stesso livello di dignità istituzionale e concretezza registrato in questa prima giornata.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Trani
  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
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