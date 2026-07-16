Start&Go fa tappa a Trani: la presentazione pubblica del bando del GAL Ponte Lama

Il GAL Ponte Lama presenta a Trani il nuovo bando Start&Go, la misura che sostiene la nascita e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole nei territori di Trani, Bisceglie e Molfetta.Servizi turistici, ristorazione, artigianato tipico, commercio e servizi alle persone sono solo alcune delle attività finanziabili con questa Azione che prevede un premio all'avviamento pari a 10.000 euro e un contributo del 65% sugli investimenti ammessi.«Con Start&Go vogliamo offrire al territorio uno strumento concreto per trasformare le idee in nuove attività economiche», dichiara Gianni Porcelli, Direttore del GAL Ponte Lama. «Il bando rappresenta un'occasione importante per chi desidera avviare un'impresa o diversificare un'attività esistente, contribuendo alla crescita di Bisceglie, Molfetta e Trani».Durante l'incontro saranno illustrati i principali contenuti del bando di prossima pubblicazione, i destinatari, le agevolazioni disponibili, gli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione. Sarà inoltre possibile ricevere prime indicazioni utili per orientarsi correttamente nella candidatura.La partecipazione è libera, ma consigliamo la registrazione al seguente linkhttps://www.galpontelama.it/news/startgo-presentazione-trani