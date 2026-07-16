Turisti polacchi si uniscono alla pulizia della spiaggia di Trani: raccolto un sacco di rifiuti a Capo Colonna

Un gesto spontaneo di cittadinanza attiva si è trasformato in un esempio di sensibilità ambientale e collaborazione internazionale. Nelle scorse settimane, sulla spiaggia nei pressi di Capo Colonna a Trani, un cittadino di Andria impegnato nella pulizia volontaria del litorale ha ricevuto un aiuto inaspettato da due turisti polacchi.L'episodio è avvenuto durante una delle due domeniche dedicate alla raccolta dei rifiuti. I due visitatori, incuriositi dall'attività, hanno inizialmente chiesto se si trattasse di un volontario o di un operatore incaricato dal Comune. Ricevuta la risposta, hanno deciso di unirsi alla pulizia della spiaggia.Insieme hanno riempito un intero sacco di rifiuti, recuperando stagnole, cannucce, bicchieri di plastica, sacchetti di snack e taralli, un accendino, un palloncino, numerosi mozziconi di sigaretta, frammenti di plastica, pezzi di polistirolo e persino un paio di mutande.Un'esperienza che il volontario racconta con emozione in un video, sottolineando come sia stato significativo vedere due persone provenienti da un altro Paese prendersi cura di un tratto di costa che non appartiene al loro territorio. Un gesto che, allo stesso tempo, porta a riflettere su un problema che riguarda non solo Trani, ma molte località costiere.L'inquinamento delle spiagge, infatti, è il risultato di molteplici fattori: dall'abbandono dei rifiuti da parte dei bagnanti ai sacchi lasciati accanto ai cestini e trasportati dal vento fino al mare, passando per i materiali provenienti dalle attività di pesca e dai corsi d'acqua che sfociano lungo la costa.L'episodio rappresenta un invito al rispetto dell'ambiente e dimostra come anche piccoli gesti, condivisi da cittadini e turisti, possano contribuire concretamente alla tutela del patrimonio naturale.