Domenico Briguglio | Verde pubblico e incuria a Trani
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Domenico Briguglio | Verde pubblico e incuria a Trani, la denuncia del consigliere di Puglia Popolare: “Manca programmazione, soldi pubblici da monitorare”

"Siepi incolte e zero visibilità in corso De Gasperi, pedoni a rischio"

Trani - lunedì 6 luglio 2026 9.17
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