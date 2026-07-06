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Biblioteca "Giovanni Bovio" - Trani
Attualità

A Trani si presenta il libro sulla storica spedizione del dirigibile Italia: protagonista la radio di Umberto Nobile

Mercoledì 8 luglio alle 17.30 l'incontro con l'autore Claudio Sicolo

Trani - lunedì 6 luglio 2026
Un viaggio nella storia delle esplorazioni polari e delle telecomunicazioni sarà al centro dell'incontro in programma mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 17.30, dedicato alla presentazione del libro Storia della radio della spedizione del dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord, scritto da Claudio Sicolo.
L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale di Trani in collaborazione con la Sezione di Trani dell'UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia), il Gruppo di Trani dell'ANMI (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) e la Sezione di Trani dell'ARI (Associazione Radioamatori Italiani), con il patrocinio del Comitato Regionale Puglia dell'ARI e della Sezione di Trani dell'ANGET.
Il volume rappresenta una dettagliata monografia che ricostruisce, attraverso un'ampia documentazione archivistica, il servizio radio della celebre spedizione polare del dirigibile Italia, guidata da Umberto Nobile nel 1928. Una missione destinata a entrare nella storia per il suo tragico epilogo e per la straordinaria risonanza internazionale che ebbe all'epoca, tanto da essere ancora oggi ricordata come uno degli episodi più significativi ed epici del Novecento italiano.
Dopo la presentazione del volume è previsto un dialogo con l'autore, il dottor Claudio Sicolo, e con il professor Alfredo Gallerati, giornalista ed editorialista di Radio Rivista, che approfondiranno gli aspetti storici e tecnologici della spedizione e il ruolo determinante delle comunicazioni radio durante la missione.
L'appuntamento rientra nel calendario delle iniziative culturali promosse congiuntamente dalla Sezione di Trani dell'UNUCI e dal Gruppo di Trani dell'ANMI, due realtà associative da anni impegnate nella valorizzazione della memoria storica e nella diffusione della cultura sul territorio.
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