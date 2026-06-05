Associazioni ed Ordini Professionali
Centro Polivalente Gli Aquiloni di Trani | Autismo, focus su adolescenti e adulti: a Trani un convegno per accendere i riflettori sul “dopo”
Il 6 giugno in Biblioteca Bovio esperti e professionisti a confronto su interventi, inclusione e percorsi di supporto per le persone nello spettro autistico
Trani - venerdì 5 giugno 2026 Comunicato Stampa
Un momento fondamentale di confronto, approfondimento e formazione dedicato a professionisti, insegnanti, famiglie e operatori del settore. Sabato 6 giugno 2026, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, la Sala Conferenze "Benedetto Ronchi" (situata al 2° piano) della Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani ospiterà il convegno dal titolo "Autismo – Interventi per adolescenti e adulti". L'evento è interamente organizzato dal Centro Polivalente Gli Aquiloni – Società Cooperativa Sociale, una realtà da anni in prima linea sul territorio nella presa in carico educativa, riabilitativa e socio-assistenziale.
Accendere i riflettori sul "dopo"
L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: accendere i riflettori su una tematica di grande rilevanza sociale e sanitaria, spesso poco dibattuta. Se l'attenzione mediatica e clinica si concentra frequentemente sulla prima infanzia, il convegno di Trani punta ad approfondire strumenti, metodologie e strategie di intervento rivolte alla fascia adolescenziale e adulta delle persone nello spettro autistico. Si tratta di un ambito delicato che richiede una rete di supporto sempre più strutturata e competenze specialistiche mirate. «Promuovere momenti di sensibilizzazione e formazione significa costruire una rete più competente e consapevole intorno alle persone con autismo e alle loro famiglie», sottolineano gli organizzatori del Centro Polivalente Gli Aquiloni.
Il panel dei relatori e moderatori
Il dibattito sarà guidato da professioniste con una consolidata esperienza nel campo della psicologia, dell'analisi del comportamento e delle neuroscienze applicate ai disturbi del neurosviluppo. Le relatrici dell'incontro:
• Dott.ssa Valeria Pascale: Direttrice ABA for Disability del Centro ABA e Neuroscienze, Psicologa, Analista del comportamento IBA-ABAIT-SIACSA ed esperta in neuropsicologia clinica.
• Dott.ssa Carmela Ginolfi: Psicologa, esperta in neuropsicologia clinica e neuroscienze, Analista del comportamento ABAIT-SIACSA.
Il tavolo dei moderatori:
• Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo: Coordinatrice - Responsabile clinico "Centro Polivalente Gli Aquiloni" - Psicologa e Analista del comportamento IBA-ABAIT-SIACSA.
• Dott.ssa Valentina Corcelli: Coordinatrice - Responsabile clinico "Centro Polivalente Gli Aquiloni" - Pedagogista, Psicologa e Analista del comportamento IBA.
• Dott.ssa Chiara Fattibene: Responsabile gruppi di socializzazione e interventi per adolescenti in età adulta - Psicologa, Psicoterapeuta e Analista del comportamento.
Come partecipare
Il convegno offre un'occasione concreta di aggiornamento e confronto multidisciplinare, promuovendo il dialogo tra esperti, famiglie e comunità territoriale in un'ottica di inclusione e condivisione delle buone pratiche.
L'ingresso all'evento è gratuito, ma data la capienza della sala i posti sono limitati. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione anticipata. I cittadini, professionisti, insegnanti, famiglie e operatori del settore interessati possono riservare il proprio posto compilando il modulo online disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesMZzlsOCOlW1mJMRrepSBuQ8IbBeLAeOK0E3kgI6ahvQdA/viewform?usp=publish-editor
Accendere i riflettori sul "dopo"
L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: accendere i riflettori su una tematica di grande rilevanza sociale e sanitaria, spesso poco dibattuta. Se l'attenzione mediatica e clinica si concentra frequentemente sulla prima infanzia, il convegno di Trani punta ad approfondire strumenti, metodologie e strategie di intervento rivolte alla fascia adolescenziale e adulta delle persone nello spettro autistico. Si tratta di un ambito delicato che richiede una rete di supporto sempre più strutturata e competenze specialistiche mirate. «Promuovere momenti di sensibilizzazione e formazione significa costruire una rete più competente e consapevole intorno alle persone con autismo e alle loro famiglie», sottolineano gli organizzatori del Centro Polivalente Gli Aquiloni.
Il panel dei relatori e moderatori
Il dibattito sarà guidato da professioniste con una consolidata esperienza nel campo della psicologia, dell'analisi del comportamento e delle neuroscienze applicate ai disturbi del neurosviluppo. Le relatrici dell'incontro:
• Dott.ssa Valeria Pascale: Direttrice ABA for Disability del Centro ABA e Neuroscienze, Psicologa, Analista del comportamento IBA-ABAIT-SIACSA ed esperta in neuropsicologia clinica.
• Dott.ssa Carmela Ginolfi: Psicologa, esperta in neuropsicologia clinica e neuroscienze, Analista del comportamento ABAIT-SIACSA.
Il tavolo dei moderatori:
• Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo: Coordinatrice - Responsabile clinico "Centro Polivalente Gli Aquiloni" - Psicologa e Analista del comportamento IBA-ABAIT-SIACSA.
• Dott.ssa Valentina Corcelli: Coordinatrice - Responsabile clinico "Centro Polivalente Gli Aquiloni" - Pedagogista, Psicologa e Analista del comportamento IBA.
• Dott.ssa Chiara Fattibene: Responsabile gruppi di socializzazione e interventi per adolescenti in età adulta - Psicologa, Psicoterapeuta e Analista del comportamento.
Come partecipare
Il convegno offre un'occasione concreta di aggiornamento e confronto multidisciplinare, promuovendo il dialogo tra esperti, famiglie e comunità territoriale in un'ottica di inclusione e condivisione delle buone pratiche.
L'ingresso all'evento è gratuito, ma data la capienza della sala i posti sono limitati. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione anticipata. I cittadini, professionisti, insegnanti, famiglie e operatori del settore interessati possono riservare il proprio posto compilando il modulo online disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesMZzlsOCOlW1mJMRrepSBuQ8IbBeLAeOK0E3kgI6ahvQdA/viewform?usp=publish-editor