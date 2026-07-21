Parrocchia san Magno
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Religioni

Trani, in arrivo il X Seminario sulla Tenerezza: una giornata di spiritualità sui passi di San Francesco

Domenica 26 luglio la Parrocchia San Magno ospita l'incontro guidato da don Carlo Rocchetta e Fra’ Roberto Palmisano. Attivo il servizio di baby-sitting.

Trani - martedì 21 luglio 2026 7.19
Un'importante occasione di riflessione, spiritualità e condivisione profonda è alle porte per la comunità cittadina. Domenica 26 luglio 2026, la Parrocchia San Magno, Vescovo e Martire a Trani si farà teatro del X Seminario intitolato "La tenerezza sui passi di San Francesco". L'evento, che si svilupperà nell'arco dell'intera giornata dalle ore 9:30 alle ore 18:30, nasce dall'impegno dell'Ufficio diocesano Famiglia e Vita, del Centro familiare "Casa della Tenerezza" e della Comunità della Tenerezza di Trani, quest'ultima in stretta e preziosa collaborazione con la Casa della Tenerezza di Perugia.

I relatori e il tema dell'incontro . Al centro dell'appuntamento ci sarà una rilettura e un cammino spirituale ispirato alla figura del Poverello d'Assisi, focalizzato sul valore cardine della tenerezza nelle relazioni umane e familiari. A guidare i partecipanti in questo percorso saranno due relatori d'eccezione:
  • don Carlo Rocchetta, teologo e fondatore della Casa della Tenerezza;
  • Fra' Roberto Palmisano.
Un evento a misura di famiglia e come partecipare: info e iscrizioni
Per agevolare la partecipazione dei genitori e permettere a intere famiglie di vivere appieno l'esperienza senza preoccupazioni, gli organizzatori hanno predisposto un servizio di baby-sitting su richiesta, che intratterrà i più piccoli durante lo svolgimento delle sessioni del seminario. La partecipazione all'evento richiede l'iscrizione preventiva. Gli interessati possono riservare il proprio posto attraverso due modalità digitali rapide:
  1. Compilando il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/v5BdcBj22yUULwVq9.
  2. Inquadrando direttamente il QR Code presente sulla locandina ufficiale dell'evento.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sul programma della giornata, è possibile contattare telefonicamente i seguenti numeri di riferimento:
  • Anna: 347 5618957
  • Angela: 347 0858788
X Seminario sulla Tenerezza
X Seminario sulla Tenerezza
  • San Magno
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