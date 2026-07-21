Trani, in arrivo il X Seminario sulla Tenerezza: una giornata di spiritualità sui passi di San Francesco

don Carlo Rocchetta , teologo e fondatore della Casa della Tenerezza;

, teologo e fondatore della Casa della Tenerezza; Fra' Roberto Palmisano.

Compilando il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/v5BdcBj22yUULwVq9. Inquadrando direttamente il QR Code presente sulla locandina ufficiale dell'evento.

Anna : 347 5618957

: 347 5618957 Angela: 347 0858788

Un'importante occasione di riflessione, spiritualità e condivisione profonda è alle porte per la comunità cittadina., laa Trani si farà teatro delintitolato. L'evento, che si svilupperà nell'arco dell'intera giornata, nasce dall'impegno dell'Ufficio diocesano Famiglia e Vita, del Centro familiare "Casa della Tenerezza" e della Comunità della Tenerezza di Trani, quest'ultima in stretta e preziosa collaborazione con la Casa della Tenerezza di Perugia.Al centro dell'appuntamento ci sarà una rilettura e un cammino spirituale ispirato alla figura del Poverello d'Assisi, focalizzato sul valore cardine della tenerezza nelle relazioni umane e familiari. A guidare i partecipanti in questo percorso saranno due relatori d'eccezione:Per agevolare la partecipazione dei genitori e permettere a intere famiglie di vivere appieno l'esperienza senza preoccupazioni, gli organizzatori hanno predisposto un, che intratterrà i più piccoli durante lo svolgimento delle sessioni del seminario. La partecipazione all'evento richiede l'iscrizione preventiva. Gli interessati possono riservare il proprio posto attraverso due modalità digitali rapide:Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sul programma della giornata, è possibile contattare telefonicamente i seguenti numeri di riferimento: