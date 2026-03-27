Via crucis
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Trani, stasera Via Crucis cittadina: fede e riflessione nel cuore della comunità

Il tema: "Una Croce per ogni Porta"

Trani - venerdì 27 marzo 2026 15.17
La Via Crucis rappresenta uno dei momenti più intensi e significativi della tradizione cristiana: un cammino spirituale che ripercorre la passione di Cristo, invitando i fedeli alla riflessione, alla preghiera e alla riscoperta del senso più profondo della fede. Non è soltanto una rievocazione, ma un percorso interiore che parla al presente, interrogando ciascuno sul proprio impegno umano e spirituale.

In questo clima di raccoglimento e partecipazione, la comunità di Trani si prepara a vivere la Via Crucis cittadina, prevista per questa sera, venerdì 27 marzo, alle ore 20:00. A causa delle condizioni meteo avverse, il rito si svolgerà presso la Parrocchia San Magno, garantendo così a tutti la possibilità di partecipare in sicurezza.

L'iniziativa assume quest'anno un significato particolare: sarà infatti dedicata a donne e uomini chiamati a riscoprire la propria missione, personale e comunitaria, in un tempo che richiede responsabilità, consapevolezza e speranza. A guidare il momento di preghiera sarà mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, che accompagnerà i fedeli lungo le stazioni della Via Crucis, offrendo spunti di meditazione e riflessione.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un momento di spiritualità e comunità, nel segno della tradizione e della fede che unisce. Una serata che, al di là delle condizioni meteo, promette di essere un'occasione intensa per fermarsi, riflettere e ritrovare il senso del proprio cammino.
Via Crucis Trani
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