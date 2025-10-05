San Magno
La Parrocchia San Magno a Trani in Missione Francescana: il Vangelo bussa a ogni porta

Da oggi, 5 ottobre, e fino al 12, trenta missionari francescani animeranno il quartiere Stadio con incontri, celebrazioni e visite alle famiglie, sotto il motto "Cristo Gesù nostra speranza".

Trani - domenica 5 ottobre 2025 7.33
Parte oggi, domenica 5 ottobre, alle 19:00, la seconda Missione Popolare della Parrocchia San Magno, Vescovo e Martire. L'avvio sarà segnato da una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, durante la quale conferirà il Mandato ufficiale ai 30 missionari. Questo gruppo, composto da Frati e Suore Francescani e da giovani della Gioventù Francescana provenienti da tutta Italia, per otto giorni "invaderà" gioiosamente il territorio parrocchiale.

Il cuore della Missione sarà l'annuncio del Vangelo casa per casa. I missionari busseranno a ogni porta per invitare i parrocchiani ad accogliere la Parola di Dio, concretizzando il motto scelto dal parroco, Don Dino Cimadomo: "Cristo Gesù nostra speranza". È stato proprio Don Dino a volere fortemente questo evento per "scuotere le coscienze, liberandole dalla cenere della fede tradizionale", con l'obiettivo di far riscoprire "la gioia di essere cristiani e di appartenere a una comunità che vuole crescere nell'amore". Oltre alle visite, i frati e le suore saranno disponibili in chiesa per l'ascolto e le confessioni, rendendo la parrocchia un punto di riferimento per la preghiera, l'adorazione eucaristica e la Messa quotidiana.

Il programma è pensato per coinvolgere ogni fascia della popolazione. Sono previsti incontri e catechesi specifiche per bambini, ragazzi delle medie, giovani, adulti, fidanzati, neo-sposi e anche per separati e divorziati. Non mancheranno momenti comunitari di forte impatto, come la Via Matris e la Marcia della Pace per le vie del quartiere. Un appuntamento speciale sarà l'Adorazione Eucaristica "Luce nella notte", che si terrà giovedì 9 ottobre presso la Rettoria di San Rocco. È prevista inoltre una celebrazione dedicata agli ammalati, durante la quale verrà amministrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi.

La Missione sarà anche festa, con l'annuncio gioioso per le strade, la Festa delle Famiglie e la grande Festa di fine Missione, in programma per sabato 11 ottobre sul sagrato della chiesa. La conclusione dell'evento è fissata per domenica 12 ottobre alle ore 11:00 con una solenne Concelebrazione Eucaristica. Il programma dettagliato è consultabile sulle pagine Facebook e Instagram della "Parrocchia San Magno".
